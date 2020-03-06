Нарушение Турцией достигнутых в Москве соглашений о перемирии в Идлибе — это дело времени, считает востоковед Семен Багдасаров.
В четверг поздно вечером завершились переговоры между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом по урегулированию ситуации в Идлибе.
Достигнутое соглашение включает в себя:
Очевидно, что Анкара смирилась с потерей контроля над трассой М5 и городом Серакиб. Вероятно, турецкие наблюдательные пункты к югу от трассы М4 будут свернуты.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что признанные ООН террористическими группировки в Идлибе будут сторонами уничтожаться совместно.
Как сказал "Правде.Ру" директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, эти договоренности Турция не будет выполнять.
"Это вопрос времени, когда турки в очередной раз их нарушат", — сказал востоковед.
По его словам, результаты переговоров в Москве показывают, что Турция со своими террористическими группировками проиграла.
"Мне очень понравилось заявление Лаврова, что будут уничтожаться бандиты и террористы, которые признаны таковыми в ООН. Потому что Тахрир "Хайят Тахрир аш-Шам"* и другие — это террористические группировки. Это показывает, с кем Турция связалась и что она там творит", — сказал Семен Багдасаров.
Тем, не менее, по мнению эксперта, Эрдоган не собирается их уничтожать.
"Это он фантазирует. Он их будет довооружать и использовать в своих целях", — сказал Семен Багдасаров.
По его словам, война будет продолжена, "но не не между нами и Турцией, а сирийская армия при нашей поддержке будет стремиться разгромить эту группировку".
"Надо обезопасить Алеппо, надо обезопасить дорогу, надо отжать турок по максимуму к границам Турции, а лучше изгнать их вообще. Без войны, без боевых действий это невозможно", — отметил эксперт.
* Организация , признанная в России террористической
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