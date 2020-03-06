Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Любовь Степушова

Багдасаров прокомментировал договоренности с Эрдоганом по Идлибу

Мир » Азия » Ближний Восток

Нарушение Турцией достигнутых в Москве соглашений о перемирии в Идлибе — это дело времени, считает востоковед Семен Багдасаров.

В какую игру играют Путин с Эрдоганом в Сирии?

Хороший результат для России

В четверг поздно вечером завершились переговоры между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом по урегулированию ситуации в Идлибе.

Достигнутое соглашение включает в себя:

  • прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта.
  • создание коридора безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии.
  • совместное патрулирование вдоль трассы М4 с 15 марта.

Очевидно, что Анкара смирилась с потерей контроля над трассой М5 и городом Серакиб. Вероятно, турецкие наблюдательные пункты к югу от трассы М4 будут свернуты.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что признанные ООН террористическими группировки в Идлибе будут сторонами уничтожаться совместно.

Турция не будет выполнять соглашение по Идлибу

Как сказал "Правде.Ру" директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, эти договоренности Турция не будет выполнять.

"Это вопрос времени, когда турки в очередной раз их нарушат", — сказал востоковед.

По его словам, результаты переговоров в Москве показывают, что Турция со своими террористическими группировками проиграла.

"Мне очень понравилось заявление Лаврова, что будут уничтожаться бандиты и террористы, которые признаны таковыми в ООН. Потому что Тахрир "Хайят Тахрир аш-Шам"* и другие — это террористические группировки. Это показывает, с кем Турция связалась и что она там творит", — сказал Семен Багдасаров.

Тем, не менее, по мнению эксперта, Эрдоган не собирается их уничтожать.

"Это он фантазирует. Он их будет довооружать и использовать в своих целях", — сказал Семен Багдасаров.

Война продолжится до изгнания Турции из Сирии

По его словам, война будет продолжена, "но не не между нами и Турцией, а сирийская армия при нашей поддержке будет стремиться разгромить эту группировку".

"Надо обезопасить Алеппо, надо обезопасить дорогу, надо отжать турок по максимуму к границам Турции, а лучше изгнать их вообще. Без войны, без боевых действий это невозможно", — отметил эксперт.

* Организация , признанная в России террористической

Читайте по теме: Эксперт: ЗРК С-200 в Идлибе бессильны против F-16

Каринэ Геворгян: у Эрдогана есть план асимметричного ответа Путину

Мураховский: турки перестанут хозяйничать в небе над Идлибом

Темы идлиб война в сирии реджеп эрдоган семен багдасаров
Новости Все >
"Спартак" направил жалобу в РФС на судейство матча с ЦСКА
В Москве появятся клубы общения для пожилых людей
Экономический форум в Красноярске перенесли из-за коронавируса
В Петербурге с 20 этажа выпал восьмилетний школьник
Томшин финишировал третьим в масс-старте на этапе Кубка IBU в Раубичах
Азия оценила урон от коронавируса в сотни миллиардов
Украинский юрист: Майдан-2014 был переворотом
Судьба Сёмина в "Локомотиве" решится после сезона
В 25 регионах России выросли цены на бензин
Определено место первого выездного матча сборной России в Лиге наций
Последние материалы
"Спартак" направил жалобу в РФС на судейство матча с ЦСКА
В Москве появятся клубы общения для пожилых людей
Антон Гормах: Мастерство юриста играет роль
Экономический форум в Красноярске перенесли из-за коронавируса
В Петербурге с 20 этажа выпал восьмилетний школьник
Томшин финишировал третьим в масс-старте на этапе Кубка IBU в Раубичах
Азия оценила урон от коронавируса в сотни миллиардов
Украинский юрист: Майдан-2014 был переворотом
Багдасаров прокомментировал договоренности с Эрдоганом по Идлибу
Республики вышли из СССР незаконно
Популярное
Военные новости
Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией

ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией
В Госдуме рассказали, когда Россию накроет эпидемия коронавируса
Общество
В Госдуме рассказали, когда Россию накроет эпидемия коронавируса
Ближний Восток
Эксперт рассказал о позиции Путина на переговорах с Эрдоганом
Здоровье
Онкологи назвали самый ранний симптом рака поджелудочной железы
Соломон Соловьев Самые обаятельные и привлекательные - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Конституционный хайп: формулировки с поправками на ветер Василий Амирджанов Любовь Степушова Снова миллионы беженцев? Европа обсуждает ответ Эрдогану Любовь Степушова
Комментарии
Американская база в Польше под угрозой: в лесу вокруг много зверей
69-летний водитель в Майкопе расстрелял переходившего дорогу парня
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы инъекций
В 25 регионах России выросли цены на бензин
Четыре пункта речи Путина: почему изменения сейчас
69-летний водитель в Майкопе расстрелял переходившего дорогу парня
Путин и Эрдоган нашли общий язык в сирийском вопросе
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы инъекций
Борис Моисеев рассказал о своей жизни пенсионера
Логинов не хочет ехать на этап КМ в Осло из-за норвежских болельщиков
Очереди в российских поликлиниках могут пополниться иностранцами
Логинов не хочет ехать на этап КМ в Осло из-за норвежских болельщиков
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича
Борис Моисеев рассказал о своей жизни пенсионера
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича
На депутата Верховной Рады Бужанского напали после телеэфира
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ