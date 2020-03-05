Каринэ Геворгян: у Эрдогана есть план асимметричного ответа Путину

У Реджепа Эрдогана есть план по ответу Владимиру Путину в случае его неуступчивости в Сирии и Ливии — это дестабилизация мусульманских районов России.

Эрдоган способствовал войне в Сирии

Эрдоган способствовал гражданской войне в Сирии, перекрыв реку Евфрат каскадом плотин, сказала в прямом эфире программы "Точка зрения" политолог, востоковед Каринэ Геворгян.

От засухи крестьяне сельскохозяйственной провинции Идлиб разорялись, подавались в города и стали участвовать в протестах против Башара Асада. Но вины в этом за собой Эрдоган не чувствует, отметила эксперт.

Востоковед пояснила, что в Астане Россия, Иран и Турция договорились о создании зоны деэскалации в Идлибе по двум контурам — внешнему, который патрулируют русские и иранцы, и внутреннему — который взяли на себя турки.

Было оговорено:

количество турецких наблюдательных пунктов и количество турецких военнослужащих на них,

отвод тяжелых вооружений,

отвод радикальных исламистов.

Однако Анкара в нарушении договоренностей ввела свои войска в Сирию и обострила обстановку руками джихадистов.

Цель Турции в войне с Сирией

Цель Эрдогана — за счет такой политики получить поддержку внутри страны, отметила Каринэ Геворгян.

А обстановка там нестабильная:

президента поддерживает провинция, но не в городах,

после попытки переворота было много арестов среди оппозиции, в армии, многие обозлены

экономика страны не в лучшем положении.

"Эрдоган хочет показать, что внешние проблемы настолько сильны, что надо всем сплотиться. При этом он рассчитывает не столько на силу армии, сколько на силу дипломатии. Он может выиграть, а может и проиграть у себя в стране, и внешний фактор пока в этом смысле за него", — сказала Каринэ Геворгян.

Но если три тысячи гробов уйдут в провинцию, то тогда он проиграет все, добавила политолог.

Эрдоган торгуется с американцами

Чтобы не проиграть, Эрдоган сейчас "торгуется с американцами", в частности, пытается лоббировать участие Турции в газовых проектах в Восточном Средиземноморье, куда "турок не пустили".

Он просит помощи у Дональда Трампа, чтобы тот надавил на Израиль в этом вопросе. США со своей стороны "держат Турцию на крючке", не признавая ее юрисдикцию над Армянским нагорьем, поэтому Анкара никогда не выйдет из НАТО, и все американские военные базы, сосредоточенные на территории Турции, останутся как есть.

Эрдогану нужна поддержка США в экономике, но не их военные, потому что есть курдский вопрос, сказала Каринэ Геворгян.

Эксперт не думает, что Эрдоган откажется от сотрудничества с Россией по экономическим вопросам, но, возможно, законсервирует ЗРК С-400, это будет его уступкой Трампу.

У Путина более сильная позиция перед 5 марта

Каринэ Геворгян отметила, что, учитывая стиль Путина облекать в дипломатические формы жесткие действия, заявления по переговорам с Эрдоганом 5 марта будут нейтральные.

Но, учитывая:

первоначальный отказ Путина от встречи с президентом Турции,

последующий звонок Путину от Эрдогана,

взятие Серакиба и ввод туда российской полиции,

Анкара будет объясняться на переговорах, как ей удалось затесаться к "бармалеям", а Путин — настаивать на выполнении договоренностей.

Эрдоган, по мнению политолога, проиграл Сирию и Ливию, но "выиграет что-то" за счет помощи США — получит деньги, оружие.

Америка, по ее словам, пойдет на усиление России в Сирии, а сама усилится в Турции, так как Турция критически важна для США, как союзник по НАТО.

Ответ Анкары будет асимметричным

Из ответных мер Турции в отношении России может быть предпринята попытка дестабилизировать Россию за счет мусульманских регионов.

Но, так называемые "мухаджиры" (те, кто из Российской империи уехал в Османскую в XVIII-XX веках — Ред.) помнят, что Османская империя их обманула. Это ингуши, дагестанцы, чеченцы. Они не будут служить Эрдогану. Что касается татар и башкир — это тоже патриоты России, они не поддержат турецкий радикализм, уверена Каринэ Геворгян.

По ее словам, Россия выдала Турции всеобъемлющий кредит деньгами, проектами и доверием, но, очевидно, что Турция кредит выплачивать не хочет, а хочет войны с Россией.

почему Россия не будет бомбить Турцию?

в чем заключается правда русского человека,

почему только у него есть моральное право на арбитраж?

Как закончится сирийский конфликт?

Смотрите программу "Точка зрения" с Любовью Степушовой.

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