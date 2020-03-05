У Реджепа Эрдогана есть план по ответу Владимиру Путину в случае его неуступчивости в Сирии и Ливии — это дестабилизация мусульманских районов России.
Эрдоган способствовал гражданской войне в Сирии, перекрыв реку Евфрат каскадом плотин, сказала в прямом эфире программы "Точка зрения" политолог, востоковед Каринэ Геворгян.
От засухи крестьяне сельскохозяйственной провинции Идлиб разорялись, подавались в города и стали участвовать в протестах против Башара Асада. Но вины в этом за собой Эрдоган не чувствует, отметила эксперт.
Востоковед пояснила, что в Астане Россия, Иран и Турция договорились о создании зоны деэскалации в Идлибе по двум контурам — внешнему, который патрулируют русские и иранцы, и внутреннему — который взяли на себя турки.
Было оговорено:
Однако Анкара в нарушении договоренностей ввела свои войска в Сирию и обострила обстановку руками джихадистов.
Цель Эрдогана — за счет такой политики получить поддержку внутри страны, отметила Каринэ Геворгян.
А обстановка там нестабильная:
"Эрдоган хочет показать, что внешние проблемы настолько сильны, что надо всем сплотиться. При этом он рассчитывает не столько на силу армии, сколько на силу дипломатии. Он может выиграть, а может и проиграть у себя в стране, и внешний фактор пока в этом смысле за него", — сказала Каринэ Геворгян.
Но если три тысячи гробов уйдут в провинцию, то тогда он проиграет все, добавила политолог.
Чтобы не проиграть, Эрдоган сейчас "торгуется с американцами", в частности, пытается лоббировать участие Турции в газовых проектах в Восточном Средиземноморье, куда "турок не пустили".
Он просит помощи у Дональда Трампа, чтобы тот надавил на Израиль в этом вопросе. США со своей стороны "держат Турцию на крючке", не признавая ее юрисдикцию над Армянским нагорьем, поэтому Анкара никогда не выйдет из НАТО, и все американские военные базы, сосредоточенные на территории Турции, останутся как есть.
Эрдогану нужна поддержка США в экономике, но не их военные, потому что есть курдский вопрос, сказала Каринэ Геворгян.
Эксперт не думает, что Эрдоган откажется от сотрудничества с Россией по экономическим вопросам, но, возможно, законсервирует ЗРК С-400, это будет его уступкой Трампу.
Каринэ Геворгян отметила, что, учитывая стиль Путина облекать в дипломатические формы жесткие действия, заявления по переговорам с Эрдоганом 5 марта будут нейтральные.
Но, учитывая:
Анкара будет объясняться на переговорах, как ей удалось затесаться к "бармалеям", а Путин — настаивать на выполнении договоренностей.
Эрдоган, по мнению политолога, проиграл Сирию и Ливию, но "выиграет что-то" за счет помощи США — получит деньги, оружие.
Америка, по ее словам, пойдет на усиление России в Сирии, а сама усилится в Турции, так как Турция критически важна для США, как союзник по НАТО.
Из ответных мер Турции в отношении России может быть предпринята попытка дестабилизировать Россию за счет мусульманских регионов.
Но, так называемые "мухаджиры" (те, кто из Российской империи уехал в Османскую в XVIII-XX веках — Ред.) помнят, что Османская империя их обманула. Это ингуши, дагестанцы, чеченцы. Они не будут служить Эрдогану. Что касается татар и башкир — это тоже патриоты России, они не поддержат турецкий радикализм, уверена Каринэ Геворгян.
По ее словам, Россия выдала Турции всеобъемлющий кредит деньгами, проектами и доверием, но, очевидно, что Турция кредит выплачивать не хочет, а хочет войны с Россией.
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