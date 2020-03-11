Помогут ли США Турции и как?

Какую игру ведет Эрдоган? Возможно, есть цель наказать Европу? Как США уже сто лет держат Турцию на крючке? Трампу совсем не интересны Украина и Сирия? Помогут ли все-таки американцы Турции, и если да, то как? Как в итоге закончится сирийский кризис?

В какую игру играют Путин с Эрдоганом в Сирии?

Об этом в программе "Точка зрения" обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян.

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На каком крючке США держат Турцию

— Каринэ, Эрдоган, конечно, опытный политик и ведет какую-то сложную игру. Он опять открыл границу для беженцев, Европа уже в шоке, она сейчас будет испытывать вторую волну нашествия мигрантов.

— Это все, конечно, так. Но нужно учитывать, помимо всего прочего, что Соединенные Штаты давно и долго — уже почти сто лет — держат Турцию на крючке.

Дело в том, что Соединенные Штаты не признают юрисдикции Турции над Армянским нагорьем — Западной Арменией, так называемой. Несколько раз и постоянно турецкая дипломатия обращалась к американцам с просьбой признать юрисдикцию.

Юрисдикцию Турции над этими территориями признал Советский Союз, есть несколько договоров подряд. Лозаннский договор по этому же вопросу подписали многие европейские страны. Вот они признают. Но не признают США, поэтому у Турции очень уязвимая юрисдикция над этими территориями.

Американцы эту юрисдикцию не признают, потому что было решение арбитражного суда под председательством президента Соединенных Штатов Вудро Вильсона, а решение арбитражного суда приоритетно по отношению даже ко всем последующим договорам.

А по этим картам по решению арбитражного суда Турция не имеет права юрисдикции над этими территориями.

Поэтому у американцев для шантажа Турции всегда есть эта карта в рукаве. Они ее могут достать в самых критических условиях, но они этого не делают, они тоже нагревают ситуацию.

И в этом плане Эрдоган никогда не пойдет дальше рассуждения, что вот типа Турция выйдет из НАТО. Может быть, с удовольствием бы он это и сделал, если бы не было у американцев таких рычагов воздействия на Турцию.

Причины, по которым Эрдоган сближается с США

— Но тем не менее эти рычаги не всегда срабатывают, и Эрдоган ведет достаточно самостоятельную политику.

— Я с этим согласна. Но тем не менее Соединенные Штаты не просто достаточно влиятельная страна, а все-таки мировой доминант, по крайней мере, сегодня это так.

Присутствие 28 американских баз на территории Турции тоже имеет значение. Кстати, интересно посмотреть, как они там расположены. Дело в том, что основная часть этих баз сосредоточена, в общем-то, в таких специфических территориях.

Так что не так все это просто. И я думаю, что для Эрдогана это чрезвычайно важно и сейчас он идет на резкое сближение с Соединенными Штатами.

Поэтому Эрдоган уже и получил поддержку США, пусть только словесную, но другая ему и не нужна. Ему не нужны американские военные там, ему совсем они не нужны.

Потому что американцы же играли с курдами, поставляли им вооружение, поддерживали их. А что нужно Эрдогану? В частности, одна из проблем Эрдогана — это курдский вопрос.

И действительно для Эрдогана является серьезной опасностью перетекание и обострение курдского вопроса на территории Турции. Ведь все-таки до 15 процентов населения в Турции — это курды.

— Ну что такое поддержка на словах? Обычно стравливают Россию и США, это хороший выход.

— Да. Знаете, как Эллочка Людоедка, "не учите меня жить, помогите материально".

Материально Соединенные Штаты тоже могут Турции помочь.

Почему США не поддерживают Эрдогана в Идлибе

— Но пока вот как-то не видно желания поддержать даже пропагандой. В западных СМИ и интернете тишина полная по поводу событий в Идлибе. Вообще ничего про это, как будто бы не было и нет этих военных действий. Там коронавирус сплошной. Если бы это была проблема для США, интернет был бы полон этой темой. Такого сейчас нет.

— А это для США не проблема.

— Видимо, США действительно забили большой кол на эту ситуацию и сказали Эрдогану, как и Зеленскому: "Разбирайся с Путиным сам". Как, на ваш взгляд, будут решаться все эти вопросы, развиваться ситуация?

— Согласна, что это так — "на земле по военным вопросам с русскими договаривайся сам". Потому что американцы действительно не хотят встревать.

Известно, в реальной жизни уважительное отношение американских военных к российским, взаимное, кстати, вполне джентльменское поведение. Никто же не хочет гибнуть.

Мы можем быть даже по разные стороны баррикад, но вспомните случай в Приштине. Когда совсем уже ситуация дошла до возможного столкновения, британский генерал сказал: "Вы серьезно меня толкаете с русскими воевать? Я не буду выполнять преступных приказов".

Есть какие-то красные черты, которые военные просто не хотят переходить, потому что воевать с русскими себе дороже, все это знают.

Злить русских, переходить эти красные линии никто не хочет. Тем более, что все они прекрасно знают, что русские готовы вести себя джентльменски по отношению к ним, если они соблюдают условиях. Они это знают очень хорошо, это практика, несмотря на всю пропаганду и информационную войну. Военным эту лапшу на уши не навешаешь.

Может, там есть, конечно, какие-то генералы, которые себе карьеру делают, но они тоже оторваны от действительности.

Более того, существует определенный такой не афишируемый, но все-таки конфликт между военными, которые там на земле в Сирии, в Ираке находятся, и пентагоновскими генералами, которые очередные ордена и звездочки хотят получить. Полевые военные очень устали, эти американцы хотят уйти.

— А сами они ему где-то помогут?

— На дипломатическом уровне.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев