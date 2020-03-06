В какую игру играет Эрдоган в Турции

В Турции делают вид, что воюют в Сирии с Башаром Асадом, а Россия как бы ни при чем. Дело дошло до того, что на фоне жестоких боев в провинции Идлиб между протурецкими боевиками и пророссийской сирийской армией в курдском Африне идет совместное российско-турецкое патрулирование. Или это "хорошая мина при плохой игре", или игра Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, но тогда с какими целями и против кого?

В какую игру играют Путин с Эрдоганом в Сирии?

Об этом в передаче "Точка зрения" обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян.

Война в Турции — вина Эрдогана

— Каринэ, давайте поговорим о ситуации в Сирии. Складывается впечатление о каком-то сюрреализме происходящего. С одной стороны, и Путин, и Эрдоган заявляют, что им война не нужна и что они друг против друга не воюют.

В Африне было совместное патрулирование, и в то же время протурецкие боевики и сирийская арабская армия просто ведут войну не на жизнь, а на смерть в Идлибе.

Как можно так — дружить на каком-то одном уровне, а на другом уровне вести непримиримую войну? Нет ли здесь противоречия? Это какая-то игра, о которой мы не знаем?

— Это современный мир, тут дружим, торгуем, рыбу заворачиваем, а там — уже по-другому. Так бывает. Но давайте я выступлю адвокатом российских властей и объясню некоторые моменты, которые связаны с легитимацией присутствия Турции на сирийской территории, потому что иначе не очень понятно, в чем дело.

Изначально вина за то, что началась гражданская война в Сирии, ложится на плечи именно Эрдогана, который отдал распоряжение о строительстве каскада на Евфрате — практически на границе с Сирией.

В результате Сирия и Ирак остались практически без воды. Они получают только 20 процентов от той воды, которую должны были бы получать. Возникла засуха. Кстати, Идлиб — это кормилица, это регион, который кормил Алеппо. Очень благополучный был сельскохозяйственный регион. Возникла засуха, естественно, крестьяне от голода и засухи подались в города.

Я не говорю, что Эрдоган хотел это спровоцировать. Но факт остается фактом — он не мог не отдавать себе отчет в этом.

Водяное перемирие — это серьезная штука. Эрдоган не соблюл эти этические, вечные, исторические договоренности. Даже враги так не поступают.

Например, когда были сложнейшие отношения у Советского Союза с Турцией, никогда Советский Союз не перекрывал воду Аракса, потому что иначе часть турецкой территории, которая называется Западная Армения (когда-то называлась Армянское нагорье), просто засохла бы.

Более того, сейчас, когда нет дипломатических отношений между Турцией и независимой Арменией, армяне могут перекрыть Аракс. И проблемы будут не только у Турции, но и у Нахичеваня (кстати, это часть территории Азербайджана). Тем не менее, никто этого не делает. Это же чревато другими несимметричными последствиями.

Нельзя такие вещи делать, потому что это земля, это та красная черта, которую переходить не надо.

Тем не менее, Эрдоган построил на Евфрате каскад, и в связи с этим страдает больше всех еще и Ирак. Кое-как иранцы пытаются помогать Ираку, но эта ситуация еще в мир вернется.

Главное, что у Эрдогана с Асадом было подписано так называемое Аданское соглашение, по которому в случае угрозы со стороны Северной Сирии для приграничных районов Турции Турция имела право ввести свои вооруженные силы в приграничные районы.

Аданский договор — оправдание для Турции

И именно это позволило российской стороне, опираясь на Аданский договор между Сирией и Турцией, учитывая обеспокоенность турецких властей происходящим в Сирии, вступить в переговоры и включить Турцию в том числе в Астанинский процесс.

Я напоминаю, это 17-й год. Российская сторона опиралась на вполне легитимный договор. И наша российская сторона постоянно призывала Эрдогана нормализовать отношения с Асадом и апеллировать к этому Аданскому договору, потому что иначе, без этого договора, присутствие турецких военнослужащих на территории Сирии нелегитимно.

Астанинские соглашения: как их нарушила Турция

О чем договорились в Астане? О зонах деэскалации, четыре зоны деэскалации. Три курируются Россией и Ираном.

Причем Иран своих военнослужащих там не держит, там, естественно, инструкторы, консультанты и т. д. И там нет проиранских прокси, шииты из разных стран. Иранских военнослужащих, как сейчас турецких, там фактически нет. Ну а если и есть, то их немного, это несерьезно.

Далее, была очень интересная договоренность по Идлибу.

Во-первых, по внешнему контуру Идлиба патрулирование осуществляют русские и иранцы, а по внутреннему контуру Идлиба — турки. Была договоренность о создании обсервационных турецких наблюдательных пунктов, и их количество и точки их расположения были четко обозначены. Мало ли что.

Во-вторых, был оговорен контингент, то есть какое количество турецких военных находится на этих пунктах.

Что сделал Эрдоган в феврале?

В нарушение Астанинских договоренностей Эрдоган вводит дополнительные контингенты. При этом он уже несколько месяцев дрейфует в сторону Соединенных Штатов, но пока только на словах.

Он постоянно вел переговоры с Соединенными Штатами, пытаясь заручиться поддержкой США. И моральную поддержку он сейчас получил, мы это видим. США его поддержали, как ни странно.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев