Эрдоган продолжает турецкие политические традиции

Зачем Эрдоган развязал войну в Сирии? Почему он решил пойти ва-банк? На что он рассчитывает? Каковы его цели? Возможно, есть цель наказать Европу, которая откровенно зарвалась и по отношению к Турции, и по отношению к России? Как в итоге закончится сирийский кризис?

В какую игру играют Путин с Эрдоганом в Сирии?

Об этом в программе "Точка зрения" обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян.

Читайте начало интервью:

В какую игру играет Эрдоган в Турции

Эрдоган нарушил Астанинские соглашения

— Каринэ, вы сказали, что Эрдоган, хотя дрейфует в сторону Соединенных Штатов только на словах, получил их поддержку. Но ему этого недостаточно?

— Он действительно дрейфует туда пока на словах. Но на земле-то ситуация совершенно иная. Он клянется и божится, что территория Сирии ему не нужна, что он на нее не претендует и что он за территориальную целостность.

Тогда каким образом получилось, что при наступлении и контрнаступлении боевиков (это последователи "Аль-Каиды"*, "Джабхат ан-Нусры"*, только теперь они иначе называются) среди них были турецкие военные?

Российские военные в открытую задают этот вопрос.

И еще, согласно Астанинским соглашениям по Идлибу, турки должны были создать условия, при которых все тяжелые вооружения из этой области были бы эвакуированы. Этого они не сделали. Более того, они его еще завезли.

Это подтверждают и наши спутниковые данные, которые мы предъявляем.

Теперь понятно, что Эрдоган пошел ва-банк.

Почему Эрдоган пошел ва-банк

— Какая у него конечная цель?

— Понимаете, в чем дело, у него есть причина для этого наступления. Я не адвокат Эрдогана, но тем не менее я попытаюсь объяснить, почему он сейчас это сделал.

Во-первых, он, конечно, один из субъектов мировой политики, он не то, что по-английски говорят actor и subject, не actor, он subject все-таки.

Но за его спиной стоит какой-то оператор. А он хочет сам быть независимым субъектом.

Потому что Турция — очень важная страна на карте мира и обладающая немалыми ресурсами для поддержания и удержания своего суверенитета. Другое дело, что конечно, у нее нет такого ресурса, как у США, России или у Китая.

Турция не является ядерной державой, но тем не менее максимально, насколько это реально возможно, это суверенная страна.

В то же время Турция находится в достаточно сложном положении. Ухудшается экономическое положение.

Эрдогана поддерживает в основном сельская провинция. Его не поддерживают крупные города, где он проиграл.

Мы знаем, что в 16-м году была попытка переворота, когда его хотели свергнуть, убить и т. д. Причем в Турции в ХХ веке было столько переворотов, что это не было чем-то чрезвычайным даже.

У Эрдогана достаточно сложное положение внутри страны. Несмотря на репрессии против оппозиции и аресты, в том числе массовые аресты военных, дело "Эргенекон", так называемое, он настроил против себя профессиональных военных.

Турецкая армия была очень сильная. Он ослабил армию, офицерские должности получили люди, которые не до конца профессионально этому соответствуют. Об этом говорят турецкие генералы в отставке, дают интервью и т. д.

Эрдоган нашел выход из сложной ситуации

Но Эрдоган пытается сейчас этими событиями показать, что внешние проблемы сильны. Поэтому даже оппозиция в этих условиях его поддерживает, потому что он поднял патриотические настроения своей внутренней пропагандой. В результате он минимизирует для себя внутренние проблемы. И он идет ва-банк.

Турция весь ХХ век, да и всю свою историю, когда еще была Османской империей, лавирует. Мы знаем, что Российская империя спасла турецкого султана в XIX веке, когда он даже в русском мундире перед войсками шел и т. д., когда мамелюки из Египта шли уже на Стамбул.

И вскоре после этого была Крымская война. Вот запросто разворот на 180 градусов. Это типично для Турции вообще. Это не в обвинение. Я просто говорю о том, что это некая политическая традиция.

И еще прошу учитывать то, что когда-то сказал мудрейший Ататюрк, основатель современной Турецкой Республики. Он сказал, что Турция проигрывала войны, но никогда не проигрывала за столом переговоров.

И Эрдоган на это рассчитывает. Традиции турецкой дипломатии, надо сказать, очень крепкие и очень серьезные. И Эрдоган действительно сейчас на них идет. Он может проиграть, а может и не проиграть. Потому что это уже очень сложная ситуация.

Что касается конкретно Сирии, конкретной сирийской ситуации, то мы видим и знаем, что есть единственные две страны, вооруженные силы которых находятся там совершенно легитимно, это Россия и Иран. Их пригласил Дамаск. И Дамаск даже с Асадом не исключен из Организации Объединенных Наций. Пока Сирия — суверенная страна, имеющая все международные права.

И как бы то ни было, делегитимация Асада, к которой так стремились Соединенные Штаты еще при Обаме, не произошла. Более того, именно Россия укрепила легитимность Асада. Это не значит, что мы какие-то стопроцентные сторонники конкретно Асада.

Просто мы сторонники, если можно так выразиться, цивилизованного способа решения пусть трудных конфликтов и проблем. И нельзя допускать того, что произошло, скажем, в Ливии с Каддафи.

* Организации, запрещенные в России.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев