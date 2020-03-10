Эрдоган дрейфует от сотрудничества с Россией к США

Эрдоган затеял новый военный конфликт в Сирии из-за импульсивности, расчета или неизбежности? Зачем ему нужна эта война? На что он рассчитывает? Возможно, военными действиями Эрдоган надеется победить в своей стране и оживить ее экономику? Какие сценарии есть в рукаве султана?

В какую игру играют Путин с Эрдоганом в Сирии?

Об этом в прямом эфире программы "Точка зрения" обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян.

Читайте начало интервью:

— Каринэ, по Аданскому соглашению, турки могут продвинуться на территорию Сирии, преследуя террористические организации, но не более пяти километров. Сейчас это соглашение работает?

— Оно не работает.

— Но Эрдоган недавно заявил, что именно на территории Сирии находится на основании этого соглашения. Значит, он признает таким образом легитимность Асада. А с другой стороны, он его отвергает.

— По-моему, Сатановский сказал, что Эрдоган хозяин своего слова — дал слово, взял слово и т. д.

Нужна ли Эрдогану война с Сирией

— Опять же, Эрдоган цепляется за любое обоснование своего права на ведение войны в Сирии. До какой степени такая политика возможна, не перейдет ли он грань, когда внутри страны против него будет негодование? Ведь там многие не очень приветствуют операцию в Сирии.

— Это не так. Провинции совершенно иначе это понимают, чем большие города.

В Турции есть совсем бедные регионы. Там есть семьи, у которых сыновья служат офицерами в турецкой армии и вся семья на это жалованье живет. Поэтому они поддерживают Эрдогана, и Эрдоган очень внимательно и очень щепетильно относится к интересам этих людей.

Конечно, в Турции идет активная политическая жизнь и противостояние.

Но когда была попытка переворота, та же оппозиция не поддержала тех военных, которые вышли в Стамбуле, например. Это важно, хотя они не Эрдогана поддержали, они стабильность в стране поддержали. Они все-таки сознательные очень граждане.

Они готовы бороться с Эрдоганом, но они готовы бороться, только легитимными способами.

Эрдоган — расчетливый человек

— Все же Эрдоган, наверное, многое делает больше под влиянием чувств, нежели расчета и пользы.

— Он импульсивный, но он человек умный. Это не Саакашвили. Эрдоган невероятно опытный и очень расчетливый на самом деле.

— На что же он рассчитывает?

— Поверьте мне, у Эрдогана не один сценарий в кармане. Более того, он рассчитывает на победу, и он может ее одержать. Не в Сирии.

— А где?

— У себя в стране. Что он выиграет сейчас? Ему важно, по-моему, решить назревшие проблемы. Обратите внимание, насколько он был активен по ливийскому вопросу.

Турция, по моим данным, довольно серьезно зарабатывала, и сам Эрдоган очень серьезно зарабатывал на контрабандной ливийской нефти, цена которой колебалась от 12 до 22 долларов за баррель при среднемировой цене в районе шестидесяти.

— Вот где собака-то зарыта.

— Да, он эти танкеры пропускал через Босфор. Дальше они шли на Украину, порт Ильичевск, недалеко от Одессы. Там эта нефть закачивалась в нефтепроводы и дальше шла в Европу, а маржу все между собой замечательно делили, в том числе наши украинские соседи, хорошо на этом руки грели. Но эта малина закончилась. Эрдоган больше не получает этой халявы, а у него — критическая экономическая ситуация.

С моей точки зрения, Эрдоган сейчас все это затеял для того, чтобы перевести эту экономическую ситуацию на новый уровень.

Эрдогану война не нужна

Я совершенно верю Эрдогану в том, что ему действительно не нужна война. На самом деле ему и некем воевать. У его военных нет опыта, что показывают последние события в Сирии, хотя армия хорошо оснащена.

Эрдогану не нужна война, гробы не нужны, потому что если 3000 гробов придут в провинции, то тогда они его тоже перестанут поддерживать.

Вот тут я ему верю абсолютно.

Эрдоган дрейфует от России к США

— Но как он может войной перезагрузить экономику? С помощью завоеванных сирийских территорий перезагрузит? Военными заказами?…

— Нет.

Он отдрейфует от сотрудничества с Россией к сотрудничеству с США. И он уже ведет эти переговоры. И он очень хочет помощи от США.

— Но пока он в очень многом завязан на российскую экономику — по туризму, сельскому хозяйству, газу и т. д.

— Значит, он торгуется с американцами с тем, чтобы получить компенсации за отказ от сотрудничества с нами.

— Но тогда ему надо отказываться и от С-400?

—Значит, он и этим торгуется. Конечно, чтобы что-то получить, придется отказаться. Или, знаете, будет такой промежуточный вариант — ни вашим, ни нашим. То есть просто С-400 будут стоять, условно говоря, запакованные.

Ведь, кроме всего прочего, Эрдоган через американцев пытается пролоббировать участие Турции в углеводородных, этих самых газовых проектах "Левиафан", в которых участвует Греция, Израиль и т. д. Турок же туда не пустили, и Эрдогана это разозлило.

Я думаю, что Эрдоган сейчас выпрашивает у Трампа, который имеет особые отношения с Израилем, все-таки получить возможность участия в разработке этих месторождений.

— Там же еще атомная станция "Аккую" на наши кредиты строится. Тоже откажется?

— Не знаю. Вот это большой вопрос.

Я думаю, что вряд ли, и вероятнее всего, Соединенные Штаты не будут шибко настаивать на том, чтобы он от этого отказался. Это непринципиально.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев