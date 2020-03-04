Россия и Белоруссия: милые бранятся - только тешатся

Почему Александр Лукашенко опять негодует и ерепенится? Отношения внутри Союзного государства России и Белоруссии опять зашли в тупик? Или милые дерутся — тешатся? Не было никогда такого, и вот теперь опять и снова? По какому кругу? Какими все-таки должны быть отношения России с Белоруссией? Возобладают ли прагматичные экономические причины или политические амбиции?

"Необычная неделя с Инной Новиковой" – 14 02 2020

Об этом в передаче "Необычная неделя" беседовали главный редактор медиахолдинга "Правда.Ру" Инна Новикова и доцент кафедры политэкономии экономического факультета МГУ, политолог Максим Чирков.

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Почему разладились отношения России и Белоруссии

— Максим, недавно президент Белоруссии приезжал к нашему президенту. Они долго беседовали, но так и не договорились. И в последнее время Александр Лукашенко уже постоянно делает крайне жесткие заявления в адрес России, смысл которых, в общем-то, сводится к одной фразе: "Не нужен нам этот союз, если вы нам нефть по внутренней цене не продаете и других льгот не даете".

Белоруссия даже демонстративно закупила 80 тысяч тонн нефти у США, чтобы показать, что, кроме нас, еще есть какие-то варианты. Лукашенко заявляет о гибридной войне со стороны России, обвиняет в этом российские спецслужбы. На самом деле ближе Белоруссии нам никого не было, а теперь получается, что она идет по пути Украины. Почему, на ваш взгляд, такое происходит?

— С моей точки зрения, все-таки украинский вариант в Белоруссии маловероятен. Жители России и жители Белоруссии прекрасно понимают, насколько близки наши народы, насколько близки наши страны.

И все-таки, с моей точки зрения, такая достаточно жесткая, прямо скажем, риторика, которая в последнее время возникла в отношении наших стран, это в основном обозначение позиций Белоруссии и России и повышение ставок в этих торговых переговорах.

Белорусская сторона демонстрирует свою самостоятельность и вариативность решений для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что мы — равноправные партнеры. Мы понимаем, о чем идет речь: сейчас идут переговоры по цене на углеводороды и т. д.

Поэтому Лукашенко, как обычно, старается для того, чтобы переговорные позиции были выровнены между двумя нашими странами.

И несмотря на многие резкие заявления по косвенным признакам мы можем все-таки сказать, что личное общение продолжается на самом деле на нормальном и доверительном уровне.

Потому что после переговоров, каких-то заявлений официальных лиц все равно следует более спокойное обсуждение в неформальной обстановке. А то, что мы с вами видим на экране, — это все-таки только верхушка айсберга. Это вполне нормально.

Бизнес-процесс: Белоруссия просто торгуется

Можно даже это воспринять как некий бизнес-процесс. Бизнес-партнерами бывают не только компании, но и государства.

Они много лет друг с другом работают, все равно в какой-то момент наступает переговорный процесс и необходимо обозначить позиции, повысить ставки, для того чтобы интересы одного и другого были учтены в достаточной мере.

С моей точки зрения, все-таки то, что сейчас происходит на межгосударственном уровне, ближе к таким партнерско-деловым отношениям, просто иногда переходит грани медийного спокойствия.

Диалог между нашими странами присутствует, он необходим, наши страны в любом случае долгое время жили и долгое время будут жить и вести хозяйственную деятельность совместно.

Никакой другой альтернативы у нашего ближайшего соседа нет физически, и на самом деле у России тоже любой другой выбор будет хуже.

Союз России и Белоруссии — естественное состояние

Если говорить о союзе России и Белоруссии, с моей точки зрения, это некое естественное состояние.

Можно говорить о том, что должна быть более глубокая интеграция или менее глубокая интеграция, но все-таки дружеские отношения и партнерские отношения, мне кажется, не сломать. Конечно, позиция России в этих переговорах определяющая. Но в любом случае одна сторона пойдет на уступки и другая сторона пойдет на уступки.

— Все-таки Белоруссия — отдельное государство, а их президент и все остальные там почему-то говорят, что мы с вами почти едины, и хотят, чтобы мы продавали им энергоносители по внутрироссийской цене. Мы говорим: "Ладно, только тогда мы должны стать единым государством". Лукашенко тут же кричит об агрессии, вспоминает про независимость. Какая тогда для нас выгода?

— Все это риторика. Выгоду как раз и хотят все выторговать себе. В этом смысл переговоров.

В итоге все-таки во взаимоотношениях между двумя нашими странами возобладает прагматичная позиция, стороны пойдут на уступки.

Можно повышать ставки до критического уровня между очень серьезными противниками, а во взаимоотношениях России и Белоруссии должно быть найдено действительно взаимовыгодное решение.

— И все будет хорошо.

— Альтернативы этому просто нет. Это, опять же, мое убеждение, но оно основано на анализе различных ситуаций на постсоветском пространстве. Договариваться можно и нужно.

И все-таки взаимоотношения с Белоруссией у нас исключительные и союзные.

Поэтому нужно исключительно обсуждение всех проблем на серьезном межгосударственном уровне.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев