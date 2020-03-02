Эксперт: на Украине было бы смешно, если б не было войны

Смогут ли в более-менее обозримом будущем улучшиться отношения России с Украиной? Что и как там сейчас происходит? Кто такой Владимир Зеленский на самом деле? Почему у него ничего серьезного не получается, а выходит только сплошная клоунада? Стоит ли и дальше ждать от Володимира чуда?

"Необычная неделя с Инной Новиковой" – 14 02 2020

На эти вопросы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой ответил доцент кафедры политэкономии МГУ, политолог Максим Чирков.

Читайте начало интервью:

Почему большинство украинцев против России

— Максим, что вы думаете о происходящем на Украине? Возможно ли будет в обозримом будущем нам как-то наладить отношения. Ведь дело в том, что там уже многие даже русскоговорящие и пророссийские украинцы считают, что в их бедах во многом виновата Россия, а в Донбассе воюет наша армия.

— Действительно, информационная составляющая очень сильно влияет на отношение людей.

Даже тем, кто сначала во все это не верил и понимал, что происходит, очень трудно находиться в постоянном информационном прессинге, когда вся пропаганда постоянно что-то вдалбливает в головы. Происходит как бы погружение в параллельную реальность.

Со временем все это откладывается в головах людей — потребителей этой информации и меняет сознание общества. Я это знаю, потому что по работе сталкиваюсь с различными политическими и экономическими закономерностями, изучаю их, поэтому я стараюсь все-таки отстраненно за этим наблюдать. Более того, за последние пять-шесть лет я уже даже знаю украинский язык, потому что я смотрю их телеканалы, мне это нужно для работы и даже интересно.

— Зеленский тоже выучил язык.

— Безусловно, да. Но вот это противостояние, которое возникло и продолжается во многом в медийном поле, конечно, мешает пониманию ситуации, взаимопониманию.

Порой даже самим украинцам, а тем более нам трудно понять, как сейчас устроена жизнь, что происходит на Украине.

Все-таки у многих, в том числе у меня, на самом деле были надежды на улучшение там ситуации и наших отношений с приходом нового президента.

Но, как мы видим, та информационная накачка, которая была последние пять-шесть лет, те политические процессы, которые сформировали нынешнюю украинскую элиту, конечно, не дают никакой возможности для того, чтобы не то, что погасить, но даже снизить градус напряжения между политическими акторами на Украине.

Это, конечно, вызывает огорчение, сожаление. Пока ситуация выглядит практически таким же образом, как была и раньше. И остается только смотреть, как будет дальше развиваться. Может быть, все-таки какие-то ожидания, связанные с приходом нового президента, может быть, хотя бы в отдаленном будущем все-таки оправдаются. Мы этого сейчас не знаем.

Почему выбрали Зеленского

— Определенные надежды на изменение политики, урегулирование ситуации там с приходом Зеленского действительно были у многих…

— Безусловно, Зеленский шел на выборы, прежде всего, как противник Порошенко, он обещал остановить войну в своей стране.

— Он шел на выборы как русскоязычный, как противник войны, обещал мир. Но вместе с тем Зеленский ездил на позиции АТО и говорил много всяких гадостей про Россию.

— Вот я, кстати, не соглашусь, что он шел на выборы как русскоязычный.

Зеленский шел именно как проукраинский. У него действительно шоу было русскоязычное, этот "Квартал 95", но его олицетворяли с украинством.

— И он быстренько стал Володимиром…

— Но все-таки главное, с чем он шел на эти выборы, его основное обещание, почему за него и голосовали украинцы, — он остановит конфликт, остановит войну, остановит боевые действия.

Зеленский действительно сейчас официально больше стал говорить по-украински, все-таки выучил. Но основные надежды населения — остановить войну — он не оправдывает.

А ведь за него же проголосовало огромное количество людей — более 70 процентов. Причем все сходятся во мнении, что это были абсолютно чистые выборы, там сомнения ни у кого нет. Так вот, эти люди проголосовали за него именно вследствие того, что он пообещал, что погасит конфликт, установит мир и изменит к лучшему всю обстановку в стране. Но пока реальных шагов к этому нет.

Почему падает рейтинг Зеленского

— Поэтому и рейтинг у него падает очень сильно.

— Понятно, у действующего политика чуть ли не в 99 процентах случаев после успешного избрания рейтинг теряется, поскольку трудно оправдать ожидания. А чем больше они были, тем больше разочарование.

От Зеленского многого ждали — просто какого-то чуда, как в кино. Конечно, в реальности пришел новый президент совершенно без опыта и с отсутствующей практически командой.

Я наблюдал за предвыборными дебатами на Украине. Мне было просто внутренне страшно за господина Зеленского, когда я увидел его партнеров по сцене, как они поддерживали его в политических баталиях. А сейчас это все начинает сказываться, происходят просто какие-то судорожные движения и соответствующие изменения. Он недавно руководителя своего офиса убрал — господина Богдана.

Это все как раз происходит из-за того, что у Зеленского абсолютно нет политической команды.

Сценические и совершенно непонятные, с улицы набранные, персонажи ничего хорошего сделать не могут.

Народ Украины почему-то решил, понадеявшись, что Зеленский сможет что-то сделать, что-то кардинально поменять в военной ситуации, которая, безусловно, волнует и затрагивает всех. Но чудес не бывает.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев