Изменение Конституции: важна не только суть, но и процесс

Какие поправки и зачем вносятся в Конституцию Российской Федерации? Сам процесс оживит политическую жизнь нашей страны? Насколько это хорошо и полезно?

"Необычная неделя с Инной Новиковой" – 14 02 2020

Главный редактор медиахолдинга "Правда.Ру" Инна Новикова в программе "Необычная неделя" обсудила с доцентом кафедры политической экономии экономического факультета МГУ, кандидатом экономических наук и политологом Максимом Чирковым нюансы процесса всенародного обсуждения, всенародного голосования и внесения 500 поправок и дополнений в Конституцию.

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Самые важные поправки в Конституцию из пятисот

— Максим, создана рабочая группа по изменению Конституции, уже активно обсуждаются возможные поправки и в обществе. Готовится всенародное голосование. Предположительно, все это будет стоить порядка 14 миллиардов рублей. Процесс — действительно крупномасштабный и впечатляющий.

В Конституцию будут внесены действительно такие важные пункты, как неотторжимость территорий Российской Федерации. Конкретно Крыма и Курил, потому что у нас есть соседи, которые говорят, что имеют право на эти наши территории.

Всего почти 500 дополнений и изменений будет рассматриваться. Как вы оцениваете перспективы данного мероприятия и как это вообще может все происходить?

— Во-первых, будем надеяться, что не все эти 500 поправок и дополнений (или, может быть, еще больше будет предложений) будут присутствовать в повестке обсуждения.

Но основные моменты, о которых идет речь, в том числе, связанные с территориальной целостностью, конечно, будут на виду именно в силу своей важности.

— Также крайне важна поправка о приоритете российского законодательства над международным.

— Да, будет провозглашен приоритет российского законодательства. Это я тоже оцениваю положительно, как и другие подобные возможные изменения. Естественно, всему этому будет сопутствовать определенный процесс.

И еще, кстати, на мой взгляд, очень положительный момент в том, что, видимо, будет всенародный референдум. Я бы сказал, что это будет формировать все-таки большее доверие между властью и обществом.

Дело в том, что Россия вообще позиционируется на Западе очень негативно. Если почитать западную прессу…

Запад критикует Россию за дело?

— Если почитать, что пишут о нас на Западе, с ума можно сойти…

— Да.

Но нас, между прочим, порой критикуют и правильно, в том числе, например, и как раз за то, что власть не считается с мнением простых людей.

Они пишут, что нам надо бы почаще проводить референдумы, приводят примеры, как это делается в других странах: "А вот посмотрите — в Швейцарии такой-то референдум, а вот еще где-то — такой-то референдум". А в России, дескать, власть несколько дистанцируется от народа.

Благодаря референдуму, между прочим, может быть, и имидж России поменяется.

Другое дело, конечно, там спорные моменты в итоге все-таки останутся, и все это объединится воедино, я бы так сказал аккуратно. Но в принципе всегда полезно спросить у людей, чего они хотят.

Понятно, мы каждый вопрос по отдельности обсуждать не сможем, но хотя бы в таком варианте посмотрим, как будут окончательно все эти поправки сформулированы.

Польза обсуждения поправок в Конституцию

Мне кажется, что это уже хорошо. И я могу сказать, что российская политическая жизнь от этого выиграет. Кто-то будет критиковать эти изменения, кто-то будет за, все это будет обсуждаться в прессе. Поэтому появится вот такая живинка в нашей политической жизни, которая, может быть, чуть-чуть потерялась после 90-х годов. Теперь, я думаю, что она вернется или наметится некое такое возвращение к оживлению.

Как должно протекать законотворчество

— Оживить политическую жизнь, конечно, очень хотелось бы. Ведь у нас даже в Государственной Думе, которая вроде бы является трибуной для высказывания разных мнений, более 300 депутатов от "Единой России". А трем небольшим представительствам остальных партий чаще всего приходится просто молчать. И у нас там никаких дискуссий, никаких площадок, никаких мнений нет…

— Те эфиры, которые я смотрю, мне нравятся.

Обсуждение в Государственной Думе все-таки идет достаточно активно.

Другое дело, может быть, условно говоря, парламентское большинство не дает проводить резкие изменения в законодательстве, но сами дискуссии, на самом деле живые. Хотя, опять же, слишком оживлять этот процесс, может быть, тоже неправильно.

— Потому что это рабочий процесс должен быть?

— Это тоже. Но главное, мы видим, что происходит на той же самой Украине, как работает Верховная Рада. И репортажи оттуда больше напоминают сводки происшествий или светские новости, как один депутат несет другого с букетом цветов или еще какие-то клоунские выходки.

— Они там дерутся просто через заседание. Такая у них политическая культура.

— Да в принципе парламентская культура должна быть, и достаточно серьезные дискуссии должны быть.

Иногда, может быть, такая экспрессия и нужна для того, чтобы привлечь внимание, показать значимость темы, но только иногда — в редких случаях.

А некоторые депутаты любят излишней шумихой, какими-то скандальными выходками привлечь внимание именно к своей персоне.

Но это все как раз отвлекает от самой сути парламентской работы — от процесса обсуждения законопроектов.

Может быть, и дискуссия на повышенных тонах в парламенте должна присутствовать, но процесс законотворчества не должен страдать от этого. Формирование и деятельность законодательной системы, процесс изменения законодательства должен быть высокопрофессиональным.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев