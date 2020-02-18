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Автор Инна Новикова

Информационный вирус хуже коронавируса

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ, кандидат экономических наук, политолог Максим Чирков стал гостем прямого эфира программы "Необычная неделя с Инной Новиковой" видеостудии "Правды.Ру".

"Необычная неделя с Инной Новиковой" – 14 02 2020

Как повлиял на экономику мира коронавирус и почему он стал событием месяца? 

— Максим, медицинский вопрос очень быстро стал главной мировой темой и сильнее всяких кризисов влияет на политику и экономику в серьезных глобальных масштабах — коронавирус….

— Этот пресловутый коронавирус действительно достаточно сильно влияет на экономику. Уже понятно, что на экономику всего мира.

Хотя на самом деле-то влияет экономику не сам коронавирус, а информационная волна, которая создалась.

С моей работой это как раз связано, потому что я постоянно отсматриваю зарубежные сайты, в том числе американские и китайские, и вижу некоторые закономерности, как информационная волна, посвященная коронавирусу и всем связанным с ним проблемам, провоцируется многими средствами массовой информации.

Я бы сказал, что в основном, западные средства информации очень педалируют эту тему. И уже как бы не сам коронавирус, а эта информационная составляющая достаточно сильно влияют.

Мы видим и сильные падения на фондовых рынках, которые были, и очень сильная нервозность возникала вследствие этого, и падение цен на нефть даже.

Это первый такой случай на моей памяти, чтобы подобный информационный вброс так целенаправленно продвигался и настолько мощно на все это воздействовал.

— Где Китай, а где нефть.

— Да. А тут такая информационная волна, которая уже больше месяца продолжается и достаточно сильно влияет на все серьезные экономические показатели.

— Это какой-то естественный процесс либо это все-таки некая искусственно созданная ситуация? Я понимаю, что есть заболевшие, есть выздоровевшие, есть умершие. Тем не менее это многим игрокам очень выгодно. Трамп говорил, что надеется, что Китай восстанет и снова войдет в ряды равноправных конкурентов Америки. Но очевидно, что для некоторых стран ослабление китайской экономики и Китая в целом крайне выгодно.

— Я думаю, что здесь комбинация факторов.

Кстати, никто и не отрицает, что вирус действительно существует. Но безусловно, когда применяются такие серьезные информационные инструменты, значит, все-таки, наверно, можно было бы и поискать бенефициаров подобных информационных вбросов и очень сильного педалирования этой темы.

Анализируя предыдущее противостояние Соединенных Штатов и Китая, которое мы наблюдаем уже многие годы, можно предположить, что акценты на теме коронавируса, которые демонстрирует именно западная пресса, ставятся специально, что существует продуманная программа.

В самом Китае главными новостями эти события никогда не являются или очень редко являются главными.

Понятно, что идет информационная война или информационное противостояние, и это очень ясно и четко прослеживается в том числе по теме коронавируса.

С моей точки зрения, конечно же, слишком сильное нагнетание страстей вокруг этого уже не имеет смысла, и в будущем, я думаю, это пойдет по нисходящей.

Но, опять же, это зависит от статистики, которую мы будет получать из Китайской Народной Республики. Но я думаю, что страсти будут понемногу стихать, хотя в ближайшие месяцы тема останется, но она будет уходить из повестки.

— В России немного заболевших, кто-то уже выздоровел, но закрыта граница, несут потери компании, прекращено транспортное сообщение.

— Да, в авиаперевозках у нас только "Аэрофлот" остался. Во-первых, надо сказать, с одной стороны, эти ограничения есть, с другой стороны, и спрос сильно упал на перелеты из-за постоянного присутствия коронавируса в информационном поле. Спрос падает.

Ограничение перелетов вызвано не столько запретом, но и объективными показателями, люди меньше стремятся путешествовать, а уж тем более в Китай.

В общем, если бы и не было запрета, все равно количество рейсов, особенно авиационных, сильно сократилось бы из-за вот этой шумихи и паники, поскольку самолет — замкнутое пространство, соответственно, большие риски заражения.

Влияние туризма на экономику Китая

— Китай — на самом деле очень интересная страна, туда направлялся очень большой поток туристов. Как, на ваш взгляд, все это в итоге отразится на стране. Великое китайское экономическое чудо будет уничтожено или восстановится?

— Я думаю, что с Китаем ничего страшного не случится.

Вот уже месяц продолжается история с коронавирусом, но с Китаем ничего серьезного не случилось, а китайская экономика и дальше растет достаточно динамично.

  • Ее рост по-прежнему опережает темпы экономического роста стран западного мира.

Китай, действительно, даже сейчас — такой феномен быстрорастущей огромной экономики.

  • В туристической отрасли, конечно, Китай будет испытывать какие-то потери, но глобально на китайскую экономику это не повлияет.

Туристический сервис — не основной в Китае, серьезных проблем Китаю это не доставит. Кроме того, туристическая отрасль страдает не только в Китае.

Сейчас очень резко упал спрос на круизы. Всем известны истории с этими заблокированными круизными лайнерами. То есть это влияет на весь мир.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы китай туризм коронавирус максим чирков инна новикова экономика китая необычная неделя экспертное мнение информационная война
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