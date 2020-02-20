"Бережливые" против "сплоченных" в битве за семилетний бюджет ЕС

20 февраля в Брюсселе главы государств и правительств ЕС проведут первый раунд переговоров о триллионном бюджете ЕС на следующие семь лет (2021-2007 годы) — с весьма сомнительными шансами на успех.

На саммите ЕС пытаются сформировать новый бюджет

Бюджет ЕС без взносов Великобритании

Проект бюджета, представленный президентом ЕС Шарлем Мишелем, предполагает направить в бюджет Союза в 2021–2027 годах доходы в размере 1,074 процента от совокупного валового внутреннего продукта (ВВП) 27 государств-членов (1,095 трлн евро). Это немного больше, чем в прошлую семилетку (997 млрд), и намного меньше, чем хотела бы иметь Европейская комиссия, предложившая отчисления в 1,1 % от ВВП и Европарламента, который ожидал увидеть 1,3 %.

Эти, казалось бы, небольшие различия имеют большое значение, потому что 0,01% от ВВП в бюджете — это примерно 10 миллиардов евро.

С уходом второго по величине чистого донора, Великобритании, бюджет ЕС недосчитается от 60 до 75 миллиардов евро взносов в течение семи лет. Кроме того, экономика и Германии, и других стран-доноров ЕС не в лучшем положении — на грани стагнации. А вот цели поставлены большие, особенно в области борьбы с последствиями изменения климата, на что заложено 25% бюджета.

"Бережливые" против "сплоченных"

Таким образом, Германия, Нидерланды, Дания, Австрия и другие страны Северной Европы, так называемая "группа бережливых", должны будут вкладывать в бюджет больше еще на несколько миллиардов в год, чего они не хотят. А чистые получатели из 15 стран ("группа сплоченных"), такие как Польша, Болгария, Румыния, страны Прибалтики, получат меньше.

Этим странам уже довели до сведения, что будут уменьшены именно их пособия — это Фонд сплоченности и различные фонды для сельского хозяйства, особенно фонды прямых платежей фермерам. Возможно, меньше средств будет направляться и на поддержание рынка труда.

При этом эти фонды региональной поддержки составляют сегодня около 50% от общего объема государственных инвестиций "сплоченных" стран. Это стимул для их экономического роста, создания рабочих мест и поддержания единого рынка. Всего этого они лишатся.

Есть и отдельные протесты, так:

Болгария — против "зеленой политики".

Италия предлагает больше тратить на миграцию.

Франция недовольна низкими запланированными расходами на оборону и предлагает отменить персональные скидки для отдельных стран-доноров.

Нидерланды однако настаивают на них и хотят ограничить общий бюджет ЕС до 1,0% от объема ВВП. Такой же процент предлагает другой "бережливый" донор — Дания.

Копенгаген грозит наложить вето, если будет отменена его скидка в один миллиард крон (134 миллиона евро).

Германия — не "дойная корова" Европы

Комиссар ЕС по бюджету Йоханесс Хан попросил Германию предоставить Брюсселю дополнительные средства в бюджет — а именно, на 6,3 миллиарда евро в год.

"Немцы обязаны своим процветанием ЕС, например, они выросли благодаря стратегическим инвестициям и инициативам, которые ни одна страна не может реализовать самостоятельно", — сказал Хан медиагруппе Funke. "Теперь им всем нужно показать, что для них означает Европа".

На этот призыв Ангела Меркель ответила вежливым отказом, она ожидает "очень жестких переговоров".

"Мы считаем, что наши опасения еще не были в достаточной степени приняты во внимание во многих областях, поэтому я вижу очень жесткие и трудные переговоры, которые нам предстоят", — сказала Меркель в Берлине.

Польша может лишиться пособий

Одним из главных новшеств бюджетного плана может стать то, что страны Евросоюза не смогут получать дотации из общего бюджета, если не будут соблюдать нормы сообщества, в частности, принцип верховенства закона.

Вице-президент ЕС Франс Тиммерманс объяснил, что верховенство права — это:

разделение властей;

политическая независимость судей в процессе принятия решений;

свободные СМИ без угрозы для жизни журналистов и политической цензуры;

свобода для деятельности общественных организаций.

Пострадать могут Венгрия и Польша, которые давно находятся под угрозой санкций ЕС по этим направлениям.

Если денег нет, нет и Евросоюза

"Я не ожидаю прорыва на саммите в четверг и пятницу", — сказал комиссар Европейского союза по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер Tagesspiegel. Стартовые позиции между странами ЕС "все еще очень далеки друг от друга".

Вице-президент Европейского комитета по делам регионов Вашку Алвеш Кордейру также высказался по поводу саммита.

"Последнее предложение по бюджету поражает политику сплоченности на 12%, а ставки софинансирования будут ниже текущего периода. Решение об уменьшении поддержки проектам регионального развития, особенно посредством политики сплоченности, не приблизит ЕС к его гражданам. Регионы и города не смогут делать больше для своих граждан и ЕС при меньшей поддержке Союза. ЕС должен учитывать растущее неравенство прежде всего. Провал этих программ обойдется утратой доверия к проекту Европейского союза", — цитирует чиновника официальный сайт Евросоюза.

Если за последующие семь лет Великобритания не пожалеет о выходе из ЕС, а недостаток "сплоченности" в ЕС выйдет на первый план его проблем, из Лиссабонского договора выйдет еще ряд "бережливых" стран, что приведет Евросоюз в нынешнем его виде к распаду.

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