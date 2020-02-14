Почему Мюнхенская конференция стала "курилкой Европы"

Через 13 лет после Мюнхенской конференции по безопасности, где Владимир Путин резко раскритиковал однополярный западный мир, стало ясно, что он умер, а конференция превратилась в "курилку Европы".

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Диагноз поставили себе сами: исчезновение Запада

14 февраля начала свою работу Мюнхенская конференция по безопасности (MSC), которая считается крупнейшим мировым форумом по этому вопросу.

Выступая на форуме в 2007 году, Путин в резкой форме раскритиковал внешнюю политику США, неоправданное применение силы к ряду государств, навязывание своих стереотипов, а также существующий "однополярный мир". Не обошёл он вниманием и "марионеточную" политику европейских стран. Через 13 лет стало ясно, что однополярный мир рухнул, а марионетки остались ни с чем.

Конференция каждый год ставит себе главную тему. В этом году англосаксы придумали ей название Westlessness (без Запада или исчезновение Запада). Ожидается присутствие около 40 глав государств и правительств и около 100 министров, среди них:

президент Франции Эммануэль Макрон;

канцлер Австрии Себастьян Курц;

премьер-министр Канады Джастин Трюдо;

президент Украины Владимир Зеленский;

министр иностранных дел ФРГ Хейко Маас;

министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу;

государственный секретарь Майк Помпео;

министры иностранных дел России, Китая и Ирана — Сергей Лавров, Ван И и Мохаммад Джавад Зариф.

Меркель и Макрон не вместе и не с Трампом

Канцлер Ангела Меркель почти три года назад сказала, что "времена, когда мы могли полностью положиться на других (читай США), уже в прошлом". С тех пор ситуация только развивалась в этом направлении. Эммануэль Макрон в прошлом году ошарашил Запад заявлением о том, что НАТО находится в состоянии комы. Франция после Brtexit стала единственным обладателем ядерного оружия в ЕС, и делиться им с Европой Париж не хочет.

Макрон предложил европейским партнерам "стратегический диалог" о "роли французского ядерного сдерживания" в коллективной безопасности Европы. Имеются ввиду совместные учения по сдерживанию или использованию европейских баз французскими стратегическими силами, но никак не передачу своих ядерных ракет под зонтик Брюсселя или НАТО.

"Новая Ялта" уже предложена

Сегодня очевидно, что той системы безопасности, которая сложилась в мире после Второй мировой войны и Хельсинского договора о незыблемости границ в Европе, не существует. Дональд Трамп объявил, что"будущее принадлежит не глобалистам, а патриотам". Владимир Путин заявил, имея ввиду ядерную войну, что "зачем нам этот мир, если в нем не будет России". Си Цзиньпин хотя и делал два года назад заявления о неизбежности глобализации, но подразумевал он, что она будет идти под китайским флагом.

Россия, Китай, США самостоятельно борются за влияние, иногда вступая в ситуативные сделки. Сейчас США "любят" Индию, чтобы сдерживать Китай, а Россия — Турцию для сдерживания США. Европа не нужна уже ни в Ливии, ни на Украине.

Ближний Восток — это уже не американская вотчина, скорее там прекрасно себя чувствует Россия, в ситуативном партнерстве не только с Турцией, но и с Ираном. Китай ищет себе союзников в Юго-Восточной Азии против США: Филиппины уже вышли из военного соглашения с Вашингтоном и прямиком идут в объятья Пекина.

Расторгаются прежние сдерживающие гонку вооружений договора (ДРМСД, на очереди СНВ III), а Китай к новым присоединяться не собирается. Началась гонка вооружений в космосе, гиперзвуковом, лазерном оружии, БПЛА. Глобальная война все ближе, а глобальному миру совершенно не на чем держаться. Из-за протекционистской политики многих стран правила ВТО не действуют, свободного рынка больше нет из-за санкций и пошлин, Парижское соглашение о климате стагнирует, виртуальные капиталы вот-вот обесценятся. Владимир Путин недавно предложил собрать "новую Ялту" в рамках пяти членов СБ ООН.

Особенно слаба главная марионетка США — Германия

В этой ситуации особенно растерянно выглядит Германия, которая является хозяйкой конференции. Министр иностранных дел Хайко Маас предложил работать вместе с другими "средними державами".

"Я считаю, что ответственность должны взять на себя так называемые "средние державы", такие страны, как Канада, Япония, Австралия, Германия и многие другие. Мы выступаем за то, чтобы нести ответственность за проблемы этих стран. Миру тоже нужны международные решения".

Однако что такое Австралия или Япония, да и та же Германия с военной точки зрения? Ничего. Тогда какую ответственность можно нести?

"Военная сила Германии слишком слаба по сравнению с политическим весом в Европе", — подчеркнул дипломат Вольфганг Ишингер, возглавлявший Мюнхенскую конференцию по безопасности с 2009 года.

Он отметил, что в Сирии Дания использовала F-16, "чтобы стрелять", а "мы просто фотографировали", используя самолеты-разведчики "Торнадо".

Россия — отмобилизованная держава

Россия в нынешней ситуации находится в хорошем состоянии, Путин выполнил то, о чем он говорил на Мюнхенской конференции 2007 года — обеспечил ей суверенитет и поспособствовал разрушению однополярного мира. Россия готова к переделу мира (и он уже идет) — разрыв с вечным, но так и не ставшим союзником Белоруссией, и упрямая позиция по защите русских на Украине, говорят о многом. Россия имеет мощную армию, мобилизационную экономику, генетическую способность к сопротивлению и привлекательную идеологию справедливости. Ее международная дипломатия подкреплена оружием.

Китай экономически мощнее, но совершенно не обладает волей к сопротивлению и ведению войны, его тактика это тактика отступления и выжидания. К тому же Пекин не обладает достаточным ядерным арсеналом, чтобы одним ударом уничтожить США или Россию.

Что же касается США, то каким бы мощным ни было это государство, оно сдастся, когда пойдут первые массовые жертвы среди его солдат, система "Периметр" гарантирует Москве, что эта обожествляющая доллар нация сто раз подумает, прежде чем нанести по России военный удар.

Мюнхенский форум — курилка Европы

Как сказал "Правде.Ру" заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, Запад никогда не был консолидированным, он был "усредненным" и раньше автоматически ориентировался на Соединенные Штаты Америки.

Но сегодня, продолжил сенатор, позицию США очень трудно воспринимать его партнерам, так как их часть была исторически ориентирована на неоглобализм, они не могут перестроиться и двигаться в фарватере господина Трампа, который откровенно сказал, что "Америка превыше всего, а вы должны помогать нам в этом".

"Под такой терминологией не все готовы подписаться, поэтому пошел серьезный конфликт интересов. Безоглядной проамериканской ориентации уже нет даже у вассалов США — Польши и Прибалтики, где происходит расслоение мышления, потому что нижняя палата конгресса говорит одно, сенат — другое, Трамп — третье. А из Венгрии, вообще, американские фонды изгоняют и Евросоюзу говорят, что мы еще посмотрим, с кем нам быть", — сказал Андрей Климов. "Этот Мюнхенский форум нельзя возводить в абсолют и делать некой скрижалью мировой политики. Это сегодня такая политическая курилка Европы. Многие в Европейском союзе говорят, что они руки Трампу не подадут. Правда, Трамп им руку и не протягивает, что тоже заметно влияет на психическое состояние европейцев", — сделал вывод Андрей Климов.

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