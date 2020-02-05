США хотят противостоять России в вопросах вооружения, но не отрицают необходимости переговоров. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Он подчеркнул, что американская сторона уже готовится к переговорам. Их темой станет вооружения и вопросы ядерной безопасности и угрозы.
"Мы должны противостоять русским, но в то же время, думаю, мы скоро начнем переговоры по контролю над вооружениями и по ядерным вопросам, что важно для всего мира, не только для США и России", — заявил О'Брайен.
Стоит отметить, что эту тему поднял сегодня и Владимир Путин. В ходе вручения верительных грамот в Кремле он отметил, что "…в наши дни…разрушается система контроля над вооружением".
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.