Американцы готовятся к переговорам с Россией на тему вооружения

США хотят противостоять России в вопросах вооружения, но не отрицают необходимости переговоров. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Он подчеркнул, что американская сторона уже готовится к переговорам. Их темой станет вооружения и вопросы ядерной безопасности и угрозы.

"Мы должны противостоять русским, но в то же время, думаю, мы скоро начнем переговоры по контролю над вооружениями и по ядерным вопросам, что важно для всего мира, не только для США и России", — заявил О'Брайен.

Стоит отметить, что эту тему поднял сегодня и Владимир Путин. В ходе вручения верительных грамот в Кремле он отметил, что "…в наши дни…разрушается система контроля над вооружением".