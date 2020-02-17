Члены Евросоюза начинают понимать, что им необходимы дружеские отношения с Россией.
Об этом сегодня написала итальянская газета La Stampa.
Москва же, со своей стороны, надеется, что новое руководство ЕС примет к сведению, что Евросоюз не сможет превратиться в ключевого геостратегического игрока и продолжать впредь игнорировать интересы России.
"В противном случае сохранить статус-кво в отношениях с Россией не удастся", — сказал Сергей Лавров по итогам работы на полях Мюнхенской конференции.
Глава МИД России особо подчеркнул, что Кремль готов к совместной работе с Европейским союзом. Но только на равноправной и взаимовыгодной основе.
"Москва не отвергает идею "большой Европы", в которую войдут ЕС, Россия и общие соседи", — добавил Лавров.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.