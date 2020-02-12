Филиппины могут рассмотреть вопрос о заключении военного пакта с другими странами, заявил министр юстиции Менардо Геварра на следующий день после того, как страна расторгла ключевую сделку по оборонному союзу с США.
Об этом сообщает портал abs-cbn.news
Во время заседания президентской комиссии "было упомянуто … что мы можем рассмотреть возможность создания аналогичных VFA (соглашение о размещении американских войск и военной техники на территории страны Visiting Forces Agreement, VFA) соглашений с другими странами для продолжения обучения наших военнослужащих". Об этом сказал Геварра журналистам.
По словам Геварры, Конституция не требует согласия сената на прекращение договора, так как "он не относится к классу законов, которые проходят через весь законодательный процесс".
Во вторник президент Родриго Дутерте через чиновников своего кабинета официально уведомил США о том, что Филиппины выходят из VFA.
Некоторые эксперты связывают это решение с тем, что сенатор Рональд дела Роза, сторонник жестких мер по борьбе с наркотрафиком, получил отказ в американской визе.
Соглашение VFA от 1998 года — это правовая основа для присутствия американских войск на филиппинской земле и сотен ежегодных совместных военных учений. Соглашение требует 180-дневного уведомления о выходе, что, вероятно, положит начало переговорному процессу между двумя странами.
Некоторые законодатели Филиппин обеспокоены тем, что без VFA два других договора с США потеряют смысл, а именно Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA) от 2014 года, заключенное при администрации Обамы, и Договор о взаимной обороне (MDT) от 1951 года.
MDT требует, чтобы одна сторона защищала другую в случае внешней агрессии, в то время как EDCA допускает большее ротационное присутствие американских войск в стране.
Филиппины могут вступить в "будущие новые договоренности, которые придадут "зубы и мускулы" MDT, или это соглашение может быть полностью списано", сказал Геварра.
"Внешняя политика динамична, она развивается со временем", — добавил он.
Это серьезный шаг, имеющий серьезные последствия для филиппино-американского альянса", — говорится в заявлении посольства США в Маниле.
"Мы внимательно рассмотрим, как лучше двигаться вперед для продвижения наших общих интересов", — добавили в посольстве США.
VFA вызывает разногласия на Филиппинах. Левые и националистические политики давно утверждают, что оно гарантирует режим неприкосновенности для американских военнослужащих, обвиняемых в преступлениях. Защитники соглашения говорят, что без этого договора Филиппины не смогут себя защитить от экспансии Китая, особенно в спорном Южно-Китайском море.
Отношения между Китаем и Филиппинами значительно улучшились после инаугурации Дутерте в 2016 году, который настаивал на более тесных экономических отношениях с Пекином.
"Мне нужен Китай. Больше всего на данный момент мне нужен Китай", — сказал Дутерте перед вылетом в Китай в апреле 2018 года.
По сравнению со своими предшественниками, Дутерте рассматривал спор в Южно-Китайском море более как предметный, чем принципиальный.
Как сообщала "Правда.Ру", в 2017 году на Филиппинах боевики ИГИЛ (запрещена в России) захватили заложников в школе на юге страны, террористы предприняли попытку установить контроль над южной провинцией Филиппин Минданао. Как сообщал телеканал NBC, Пентагон готовился наносить авиаудары по позициям боевиков.
События говорили о том, что в Юго-Восточной Азии формируется новый очаг международного терроризма — аналогичный сирийскому. Его масштабы и разрушительный потенциал могли быть ничуть не меньше тех, что до сих пор наблюдаются на Ближнем Востоке. Однако решительные действия Дутерте по подавлению беспорядков предотвратили образование "мусульманского государства".
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