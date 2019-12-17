Донецкий социолог: с Украиной договориться невозможно

Почему украинское руководство в упор не видит в Донбассе людей и ведет разговор только о территории? Почему киевский режим в целом является недоговороспособным? Почему он не хочет налаживать прямой диалог с Донецком и Луганском? Есть ли выход? Как обстоят дела на самой Украине?



Политика России в отношении Донбасса зашла в тупик

Об этом "Правде.Ру" рассказал донецкий социолог Евгений Копатько.

Читайте начало интервью:

Политика России в отношении Донбасса зашла в тупик

"Нормандцы" в Париже говорили каждый про свое

— Евгений Эдуардович, на долгожданной для Украины встрече в Париже Зеленский предпочел говорить об оккупированной территории, а вести переговоры с республиками Донбасса отказался. Вы правильно сказали, что если для них нет второй стороны конфликта, то договориться невозможно, поэтому продвижения к нормализации не будет. А в трехсторонней контактной группе присутствуют республики?

— Ну конечно.

— Так может быть, они главные практические вопросы спустили в эту группу? Возможно, что там будет нормальный диалог налажен?

— Я так не думаю. Но там сказали ребята, которые участвовали в этом процессе, что стало полегче — убрали каких-то одиозных людей. Но это политическая конъюнктура, а ключевой вопрос прямых переговоров не решен. Точка. Там мягче стали говорить, обсуждать какие-то вопросы, касающиеся того, что возможен обмен.

Но послушайте, я приведу простой пример. Когда относительно положения в Донбассе, российско-украинских отношений или любого другого вопроса тебе показывают морковку или говорят какие-то позитивные слова, это не значит, что ситуация решается. Просто тогда вам навязывается мир на совершенно других условиях. Все, снесены отношения.

— Я не думаю, что Донецкой и Луганской республикам так просто навязать какую-то позицию. Или Москва может воздействовать?

— Как раз Москва и пытается вывести стороны конфликта — Украину и Донбасс — на прямой диалог, и как раз это самое последовательное и самое важное в таких очень сложных условиях. Поэтому очень правильно, что руководство России это делает. Я считаю, что оно делает все возможное в нынешних условиях.

Но я считаю, что, конечно, людей в неведении так долго держать нельзя, потому что этот ресурс должен быть важнее металла. Это пафос, но это так. А люди живут в жутких условиях. Пять лет войны, пять лет люди находятся в пораженных правах, пять лет длится военное положение — все это очень тяжело. Людям нужно какое-то решение, а варианты развития событий готовы. Зеленский не предусматривает федерализацию, давайте так прямо и скажите.

Украина совершенно не учитывает мнение людей, которые живут в Донбассе. Вот в этом и есть главная проблема.

— Тогда получается, что все остается, как есть, это вяло продолжается. Или такая стратегическая дилемма: либо Донецк и Луганск идут на Украину, либо Украина идет на Донецк и Луганск? Либо все же Украина будет учитывать интересы русскоязычного населения, не только Донецка и Луганска, а, как сказал Путин, 38 процентов, и будет постепенно приходить в сознание?

— Это фантастическая история. Даже не думайте, что они придут в ум, договариваться там не с кем. Они же сами абсолютно, категорически не хотят что-то обсуждать. Я пытаюсь достучаться, но эти люди просто не договороспособны. Вот даже Путин затронул это в разговоре, сказал, что "я стучу в колокола уже столько лет, объясняя, что русский язык там вытесняется, выдавливается, выжигается каленым железом" и т. д.

Там фактически уже нет ни одной русской школы. Со мной пытались спорить некоторые эксперты, сказали на Украине сейчас осталось 560 или 530 русских школ. Но ведь это, во-первых, капля в море. Если даже они остались, это статистическая погрешность на фоне того, что на Украине сейчас — порядка шестнадцать с половиной тысяч школ. Это не суть важно. Это мизерный процент.

Но даже эти школы с преподаванием русского языка, находящиеся в Одесской, Николаевской, Харьковской, Запорожской областях, в большинстве своем не полного цикла. В этих школах преподают русскую литературу как иностранную, поэтому никак нельзя сказать, что это русская школа.

А с 2020 года ни одной даже такой школы не останется. В 9-м, 10-м, 11-м классах, по-моему, вообще русский язык не преподается, то есть только до девятого класса. Какая же это русская школа?… Просто это иллюзия. На самом деле русский язык в процессе обучения полностью выдавлен из Украины уже сегодня.

От чего они очнутся? Это политика системная, иезуитская, подавление и выдавливание всего русского идет даже сейчас. Раньше думали, что это Порошенко — "злой следователь", а Зеленский — добрый следователь, он придет и все будет нормально. Но все это продолжается и усиливается.

Причем заметьте, это реализуют активно не украиноязычные, не украиноментальные люди, а именно русскоязычные, русскокультурные люди, включая Порошенко и Зеленского. Такая жесткая реальность жизни, что в этом процессе ведущую роль играют русскоязычные люди, выдавливая собственный язык и собственную культуру. Вот что происходит. У них же абсолютное помутнение сознания. Как с ними можно договориться?…

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев