"Нормандцы" в Париже говорили каждый про свое

На "нормандской встрече" в Париже не было сделано главного — не был решен вопрос прямых переговоров Киева с Донецком и Луганском. Это ясно говорит о том, что украинская сторона на самом деле договариваться не хочет. Она просто-напросто игнорирует весь народ Донбасса.



Политика России в отношении Донбасса зашла в тупик

Есть ли перспективы по выборам в ЛДНР по украинским законам и федерализации Украины? Учитывается ли Кремлем то, что население ДНР и ЛНР массово получает российские паспорта и с Украиной уже воюют российские граждане?

Об этом "Правде.Ру" рассказал социолог Евгений Копатько.

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Политика России в отношении Донбасса зашла в тупик

— Евгений Эдуардович, как вы считаете, почему все так неважно прошла встреча "нормандского формата" в Париже? Почему никаких существенных, действительно важных договоренностей не было достигнуто?

— Сейчас, я полагаю, ситуация не очень хорошая на самом деле. Кроме того, тот день вообще был очень тяжелый для России, для российского руководства. Как бы парадоксально ни звучало, но решение WADA — это удар пострашнее бойкота Олимпиады. И другие события наложились на этот "нормандский формат", на решение вопросов урегулирования. Я полагаю, что еще предстоит осмыслить последствия этого дня.

Поэтому, на мой взгляд, перед Россией сейчас стоят очень сложные задачи, и необходима внутренняя консолидация в обществе. Нужно понимать, кто свои, кто чужие. И вот эти сантименты по поводу того, что они не могли, у них не получилось, никого волновать не должны. Мы имеем дело с очень жестким и очень хитрым противником.

Те же европейцы нам точно не союзники. Давно пора понять простые вещи: эти люди — организаторы тех же процессов, которые шли на Украине. Это именно те люди, которые имеют отношение к Майдану. Я имею в виду политическое руководство. Эти люди так или иначе участвуют в этом процессе. Не важно, Меркель или Макрон. Я имею в виду страны и системы.

— Как проходит паспортизация Донбасса? Учитывается ли Кремлем то, что население ДНР и ЛНР массово получает российские паспорта и с Украиной уже воюют российские граждане?

— Да, этот процесс ускорился. В Луганской и Донецкой народных республиках (у меня разные данные, мои земляки об этом говорили) не менее 60 тысяч паспортов уже получено и не менее 90 тысяч паспортов уже находятся в работе, то есть процесс ускорился. Хотя там есть масса сложностей, но похоже, что эта задача решается, люди стремятся получить российские паспорта. Просто уже началась более системная работа в этом плане.

Я считаю, что для людей это жизненно необходимо, потому что люди поражены в правах. И многие вещи не от хорошей жизни произошли. Это нужно проводить, но там есть сложности другого плана. Остаются вопросы в отношении взаимодействия с Украиной, это крайне важно. Ведь жители Донбасса во многом зависят от украинских документов, от всего.

И кроме свидетельства о рождении и свидетельства о смерти, в принципе все остальные вопросы нужно решать на территории Украины. Это создает дополнительные проблемы. Для людей, которые имеют русские паспорта, могут быть дополнительные проблемы. То есть там масса вопросов, которые требуют своего решения.

Самое главное, я считаю, в том, что на встрече в Париже говорили и коммюнике подписали прежде всего о разведении сил, прекращении огня. До сих пор не были решены эти вопросы, но, может быть, теперь удастся их решить, хотя бы начать это делать, потому что безопасность людей находится во главе угла.

Люди в Донбассе живут совершенно в других условиях, очень тяжелых, на протяжении уже нескольких лет. Ведь в такой временной интервал уложилась Великая Отечественная война — началась и закончилась, и уже, по-моему, заканчивалась и вся Вторая мировая. Люди так долго не могут, людям нужна ясность, куда двигаться.

Эта встреча и ее решения не позволяют говорить о том, что возможен быстрый прогресс. Я еще скажу одну важную вещь. Там опять говорили про выборы, врали, что невозможны прямые переговоры, а выборы через четыре месяца будут по украинскому законодательству. Это же просто обман, понимаете? Такого быть не может.

— Но там было заявлено, что в 2020 году не будет выборов.

— Как могут по украинскому законодательству в Донецке проходить выборы? Как можно участвовать в таких выборах свободно? Ведь на Украине даже в оппозиционном блоке "За жизнь" находятся люди, которые финансировали батальоны Донбасса и организовывали "Правый сектор".

Это в оппозиционном блоке "За жизнь". А что уж говорить о других партиях, которые во власти и полностью поддерживают украинскую политическую линию?!… Поэтому не нужно строить относительно того, что все как-то сразу изменится, оптимистичных планов. Я не знаю, как это будет, но я считаю, что ключевой вопрос в "нормандском формате" не был решен — это прямые переговоры.

Вопрос по газу интересует европейцев, это их энергобезопасность, интересует Украину, это их транзит. Три миллиарда долларов — это несколько процентов ВВП Украины. И там есть масса вопросов и масса проблем. Но это отдельная тема. Ее надо решать не на таких встречах, а хозяйственникам в рабочем порядке.

А на таком уровне должна обсуждаться жизнь людей, мирные процессы, экономические отношения в условиях, как говорит Зеленский, "оккупированной территории". Но сложно говорить, что эти люди действительно заточены на диалог и какое-то позитивное решение вопроса. Если для них нет второй стороны переговорщиков, если Зеленский игнорирует эту тему и говорит, что это оккупированная территория, в присутствии глав трех великих держав, то с кем и как он может договориться? Так никакого серьезного продвижения к нормализации не будет.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев