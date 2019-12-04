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Автор Любовь Степушова

Нечем похвастаться: 70 лет НАТО отпраздновали в унынии

Мир

В пригороде Лондона прошел саммит НАТО, который был приурочен к 70-летию альянса. Настроение такое, каким было в СССР накануне распада: все знают, что кризис системный, но отбрасывают мысли о бесславном финале.

Бесславные итоги деятельности НАТО

Кстати, СССР продержался 70 лет, видимо, созданному для противостояния ему Североатлантическому альянсу (НАТО) отпущено не больше. Серьезные разногласия налицо: между Францией и другими по вопросу о "смерти мозга" НАТО, между Турцией и другими по вопросу признания курдских военных формирований террористами, между США и другими по вопросу финансирования организации.

Нет эйфории и от последних итогов деятельности. Они крайне неубедительны. Это поражение в Афганистане в борьбе с терроризмом, поскольку талибы* стали рукопожатными и снова претендуют на возвращение во власть. Между тем за время правления там ставленников НАТО производство наркотиков в стране выросло в 50 раз вместе с их трафиком в страны-завоевательницы.

Это пиррова победа в Сирии, которая обернулась возвращением главного противника - России - на Ближний Восток и усилением Ирана, не добавила уверенности в том, что поток беженцев в Европу остановлен. А он находится под контролем Реджепа Эрдогана, который шантажирует союзников открытием шлюзов с 3 миллионами беженцев всякий раз, когда ему не нравится политика западных партнеров.

Это получение "независимости" Украиной с результатом воссоединения Крыма с Россией и восстановлением ее полного контроля над Азовским, Черным и Средиземным морями.

А между тем для Европы этот театр военных действий несет только проблемы, в том числе вторичные, ограничивающие торговлю с Россией. Франции, например, очень важна борьба с терроризмом в Африке. Париж держит свой военный контингент в зоне Сахеля для борьбы с ИГИЛ*, но терпит поражения в ЦАР, а в Мали и Ливии — удерживается с трудом. Африканцы все чаще за помощью в борьбе с терроризмом свой взор устремляют к России. Париж не понимает, почему Вашингтон не учитывает его озабоченности.

И Берлин в недоумении, почему немецкие автомобили вдруг стали представлять для США "угрозу национальной безопасности", а газопровод из России — это, по их мнению, угроза для самой Германии, хотя сам Берлин так не считает.

Кризис системы ценностей НАТО

Есть огромный кризис и в системе ценностей альянса. Противники перестали быть общими. Так, война Эрдогана против курдского ополчения для остальных является борьбой против их союзников, с помощью которых они надеялись победить ИГИЛ*, а возвращение Эрдоганом сирийцев арабского происхождения в зону безопасности на севере Сирии в глазах западных "союзников" выглядит "этнической чисткой с принудительным переселением".

К этому следует добавить, что Дональд Трамп заявил о возможном выходе из НАТО США, потому что европейцы не вносят свою лепту в финансирование организации (2% ВВП). То есть, по сути, он угрожает лишить союзников защиты, что разрушает систему гарантий альянса. Никто не уверен и в применении статьи 5 Североатлантического договора, которая гарантирует общее вмешательство, если одна из стран членов блока подвергается нападению. Эрдоган об этом прямо говорит на своем примере. Но в ответ слышит обвинения в сотрудничестве с Россией.

То есть трансатлантические отношения находятся в состоянии, которые не вынесут проверку на прочность при первом же серьезном кризисе. 

Те, кто верит в их будущее, продолжают цепляться за постулат сдерживания России и необходимое для этого перевооружение американцев в Восточной Европе. Но для европейцев, как уже говорилось, главная угроза не в России и даже совсем не в России,  а на Ближнем Востоке — это терроризм и беженцы. Эта зацикленность на России как на враге, продавливаемая США  в Европе через Польшу и Прибалтику, Болгарию, Румынию, является не только анахроничной, но и разрушительной для НАТО.

Какой будет система безопасности Европы?

Европейцы видят пути выхода из кризиса налаживанием собственной системы безопасности, которая будет независима от США, исключит из союзников Турцию и обратит внимание на Россию, однако на этом пути множество препятствий — от экономических и политических до чисто технических, например, разное программное обеспечение, отсутствие стандартов экспорта оружия, общего европейского истребителя, европейской системы ядерной защиты. Надо утвердить евро в качестве мировой резервной валюты, так как Европе грозят американские санкции, и они уже есть.

Вернется ли в Альянс единство, если к власти в США придут демократы? У них большие внутренние обещания по социальным программам и экологии, реализация которых исключит возвращение США к роли мирового жандарма по финансовым причинам.

* террористические организации, запрещенные в России

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Темы нато россия и нато североатлантический альянс
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