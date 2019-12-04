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Источник Правда.Ру

Первый день саммита НАТО: в роли солиста – Дональд Трамп

Мир

3 декабря в Лондоне стартовал юбилейный саммит стран-участниц НАТО. Согласно плану, он был посвящен проведению двусторонних встреч, однако, главное внимание делегатов было обращено на американского лидера. Он говорил много и не всегда в границах повестки дня. Но — строго обо всем, что интересует лично его.

Например, о торговом соглашении США с Китаем. Трамп заявил, что готов отложить его подписание до окончания президентских выборов, которые пройдут в Штатах в 2020 году. "Китай хочет сделать это быстрее, сейчас, но я готов ждать", — заявил Трамп и на мировых биржах почти сразу упали котировки, отреагировав на то, что неопределенность затянется на год.

Что же касается непосредственно НАТО, который отмечает, к слову, 70-летний юбилей, то Трамп был категоричен: жестко раскритиковал Макрона, сказавшего однажды, что у альянса наступила "смерть мозга" и еще раз напомнил, что НАТО нужно США меньше, чем Америка — североатлантическому блоку".

"НАТО меньше всего нужна США, но мы продолжаем вкладываться в безопасность Европы", — напомнил Трамп о своей "щедрости".

В первый день саммита не обошлось, конечно же, и без России. Йенс Столтенберг, генсек НАТО, говоря о необходимости присутствия НАТОвских военных в Арктике, подчеркнул, что "наращивать группировку надо аккуратно, чтобы не допустить скачка напряженности в отношениях с Россией". А эстонский министр обороны Юри Луйк, напротив, попросил увеличить количество учений на территории его страны именно из-за "угроз со стороны Москвы".

Трам же высказал уверенность, что с Россией отношения нужно налаживать. И даже заверил, что у него с президентом Путиным "есть контакт".

Темы нато саммит дональд трамп
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