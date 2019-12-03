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Трамп заявил, что Франция "откололась" от НАТО

Мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что наблюдает признаки "откола" Франции от других союзников по НАТО. Американский лидер выразил на этот счет удивление, поскольку, по его мнению, Франция нуждается "больше, чем другие члены альянса".

"Я действительно вижу, как Франция откалывается от НАТО. Я очень этому удивлен, поскольку Франция нуждается в защите больше, чем кто бы то ни было", - рассказал Трамп журналистам, отметив, что между США и другими членами альянса нет разногласий.

Когда Дональд Трамп прибыл на саммит, посвященный 70-летию НАТО, в Лондоне, он подчеркнул, что слова Макрона о "смерти мозга НАТО" оскорбляют всех участников Североатлантического альянса.

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