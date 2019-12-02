Трамп злится на Макрона из-за слов о "смерти мозга" НАТО

Президент США Дональд Трамп разозлился на французского лидера Эмманюэля Макрона из-за его слов о "смерти мозга" НАТО, которым считают Соединенные Штаты. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источник, близкий к Трампу.

Источник подчеркивает, что американский лидер злится на Макрона уже длительное время. Другой источник рассказал, что высказывание Макрона может привести к тому, что Трамп станет высказываться "более дружелюбно" о Североатлантическом альянсе.