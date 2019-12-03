В России оценили идею привлечь НАТО к "проблеме Донбасса"

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал заявление главы украинского МИД Вадима Пристайко о привлечении НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе.

По мнению сектора, заявление Киева больше похоже на какую-то нелепую угрозу. Также Морозов выразил более адекватную позицию, что все разногласия на Украине нужно решать только политическим путем, не привлекая "людей с оружием" , а НАТО - это военная организация, которая может спровоцировать только обострение конфликта.