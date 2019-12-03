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Владимир Путин: расширение НАТО опасно для России

Мир

Расширение НАТО и приближение к границам России представляет опасность для страны, заявил российский президент Владимир Путин в Сочи на совещании по государственному оборонному заказу.

«Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ - это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны»,- отметил Владимир Путин.

По его мнению, «блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в условиях быстро, стремительно меняющихся условий современного мира».

К тому же Россия неоднократно выражала готовность к сотрудничеству с НАТО для совместного противодействия реальным угрозам: международному терроризму, локальным вооруженным конфликтам, неконтролируемому распространения оружия массового поражения.

Президент отметил, что российская сторона не раз делала шаги навстречу альянсу. "Однако после 2008 года наше сотрудничество было фактически свернуто, поскольку альянс действовал в отношении России некорректно, если не сказать грубо, без всякого учета интересов РФ, имею в виду предложенное нами партнерское взаимодействие»,- сказал российский президент.

При этом Владимир Путин выразил надежду, что интересы общей безопасности и мирного будущего планеты, несмотря ни на что, возобладают.

Темы нато границы россии владимир путин опасность для рф
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