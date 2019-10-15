Как Турция будет противостоять санкциям США и ЕС

Турция закрепилась в круге стран, облагаемых американскими и европейскими санкциями. Опасны ли они для Анкары? Как она будет им противостоять?

Санкции ЕС против Турции

Анкара оскорблена отношением союзников по НАТО к ее операции в Сирии, считая, что они, осуждая ее, причисляют турецких солдат, а не курдских боевиков к террористам. Об этом Реджеп Эрдоган в понедельник сообщил Ангеле Меркель.

Еще более нелепыми в этом контексте выглядят для Анкары санкции, наложенные "союзниками". Евросоюз в рамках саммита министров иностранных дел в понедельник не пришел к консенсусу по жестким санкциям, но странам ЕС было рекомендовано дважды подумать, прежде чем подписывать новые соглашения о поставках оружия с Анкарой. На действующие договора обязательный запрет не был наложен. Своей волей запретили экспорт оружия в Турцию Германия, Франция, Нидерланды, Финляндия и Чехия, а вот Великобритания, даже признала, что турки правы, реализуя операцию "Источник мира", чем ввели в ступор остальную публику.

Министр обороны Бен Уоллес заявил, что "Турция должна делать то, что иногда нужно делать, чтобы защитить себя", цитирует The Telegraph. "Если вы убеждены, что у Турции есть законная причина для вторжения в Сирию, что бы вы ответили туркам, если бы они спросили вас, со ссылкой на статью 5, что НАТО должна поддержать их?", — спросил один из депутатов Бундестага.

Ответ Эрдогана Европе на санкции

Эрдоган угрожает ответить европейцам открытием пути мигрантам в Европу. "Если вы попытаетесь определить нашу операцию как вторжение, тогда наша работа станет легкой", — сказал Эрдоган на прошлой неделе. "Мы открываем границу и отправляем вам 3,6 миллиона беженцев".

Что касается поставок европейского оружия, то турки давно снижают зависимость от европейских оборонных производителей. Импорт оружия из ЕС в течение первых восьми месяцев года составил около 60 миллионов долларов от общего объема закупок в 300 миллионов. Под угрозой могут отказаться сделки с Германией на строительство шести подводных лодок для военно-морского флота Турции, а так же соглашения о сотрудничестве с Францией и Италией по совместной работе над системами противовоздушной обороны. Но Эрдоган закупками вооружений в России доказал, что не цепляется за договора с "союзниками" по НАТО.

Лира не отреагировала на санкции США

Дональд Трамп также ввел свои президентские санкции на министров обороны, внутренних дел и энергетики Турции и их ведомства. Эти меры будут включать финансовые санкции, замораживание собственности и запреты на въезд в США. США предупредили, что любой человек или бизнес, имеющий дело с данными лицами, рискуют оказаться в черном списке, в том числе банки, которые могут лишиться доступа к долларовым рынкам. Исключение делается для госкомпаний, работающих с турками, если речь пойдет о нарушении общей системы энергоснабжения Турции.

"Я абсолютно готов быстро уничтожить турецкую экономику, если турецкие лидеры продолжат идти по этому опасному и разрушительному пути", — сказал Трамп в Твиттере.

Заметим, что у турецкой экономики высокая потребность во внешнем заимствовании и низкий уровень сбережений, хотя и низкий госдолг — на уровне 30% от ВВП. Но объявленные меры были менее жесткими, чем опасались многие инвесторы в турецкие активы. Лира по итогам утренних торгов во вторник выросла более чем на 1 процент по отношению к доллару.

В чем сила финансовых санкций США

Сила давления американских санкций на финансовый сектор заключается в том, что доллар доминирует в мире в качестве мировой резервной валюты. Даже если компания какой-то страны не торгует с США, она свои международные транзакции проводит через банки, которые имеют корреспондентские счета в долларах. А это более 60% мировых валютных резервов. Таким образом, каждая долларовая транзакция может быть прослежена до счета в иностранном банке или отдельных лиц и заблокирована.

В результате Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) может утверждать свою юрисдикцию в отношении любой транзакции в долларах США, поскольку в конечном итоге этот доллар должен пройти через банковскую систему США.

Анкара пока избежала финансовых санкций за покупку российской системы противоракетной обороны С-400 и за торговлю с Ираном в обход санкций. В марте 2018 года администрация Трампа в рамках всеобщей торговой войны ввела тарифы 25% и 10% на импорт стали и алюминия большинства торговых партнеров, включая Турцию. В июне Турция отреагировала введением пошлин на товары в США, включая уголь и бумагу, на 1,8 млрд. долларов. В целом, однако, двусторонняя торговля слишком незначительна, чтобы более высокие тарифы могли нанести ущерб любой из сторон (20,5 миллиардов — импорт из США и 10,3 миллиарда — экспорт в США в 2018 году).

Из экспорта железо и сталь — это 559 миллионов долларов. Прямые иностранные инвестиции США в Турцию также были довольно скромными - 4,3 млрд. долларов в 2017 году.

Санкции против Турции не достигнут цели

Вашингтон санкциями хочет достигнуть политической покорности, однако замечено, что они слабо работают, если на кону национальные интересы страны, и есть общественный консенсус. Сегодня под санкциями США находится 31 страна. В отношении России, Ирана, Китая, КНДР, ЕС (есть угроза санкций по газопроводу Северный поток-2) применение санкций США обречено на неудачу. Пора образовывать Организацию объединенных санкционированных наций и разрабатывать общий ответ США — переходить на другие резервные валюты, что, в общем, уже делается на двусторонней основе.

Как сказал "Правде.Ру" президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов, сегодня путем экономических и прочих санкций добиться подчинения какого-то государства интересам США — это иллюзия. Сегодня "мировой экономический рынок работает независимо от политиков, всегда можно найти другие выходы", уверен эксперт.

"Американцы активно своими шагами подталкивают Турцию на сближение с Россией. Я не думаю, что Турция выведет свои войска или объявит о выходе из блока НАТО. Но в какой-то мере даже в рамках блока НАТО она будет проводить более самостоятельную политику. События показывают, что распадается блоковая система, однополярный мир. Американцы еще этого не осознали до конца, на мой взгляд, но постепенно приходят к этому", — сделал вывод Вячеслав Матузов.

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