Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Дальний Восток Ближний Восток Центразия Южная Азия
Автор Любовь Степушова

Как Турция будет противостоять санкциям США и ЕС

Мир » Азия » Ближний Восток print

Турция закрепилась в круге стран, облагаемых американскими и европейскими санкциями. Опасны ли они для Анкары? Как она будет им противостоять?

Санкции ЕС против Турции

Анкара оскорблена отношением союзников по НАТО к ее операции в Сирии, считая, что они, осуждая ее, причисляют турецких солдат, а не курдских боевиков к террористам. Об этом Реджеп Эрдоган в понедельник сообщил Ангеле Меркель.

Еще более нелепыми в этом контексте выглядят для Анкары санкции, наложенные "союзниками". Евросоюз в рамках саммита министров иностранных дел в понедельник не пришел к консенсусу по жестким санкциям, но странам ЕС было рекомендовано дважды подумать, прежде чем подписывать новые соглашения о поставках оружия с Анкарой. На действующие договора обязательный запрет не был наложен. Своей волей запретили экспорт оружия в Турцию Германия, Франция, Нидерланды, Финляндия и Чехия, а вот Великобритания, даже признала, что турки правы, реализуя операцию "Источник мира", чем ввели в ступор остальную публику.

Министр обороны Бен Уоллес заявил, что "Турция должна делать то, что иногда нужно делать, чтобы защитить себя", цитирует The Telegraph. "Если вы убеждены, что у Турции есть законная причина для вторжения в Сирию, что бы вы ответили туркам, если бы они спросили вас, со ссылкой на статью 5, что НАТО должна поддержать их?", — спросил один из депутатов Бундестага.

Ответ Эрдогана Европе на санкции

Эрдоган угрожает ответить европейцам открытием пути мигрантам в Европу. "Если вы попытаетесь определить нашу операцию как вторжение, тогда наша работа станет легкой", — сказал Эрдоган на прошлой неделе. "Мы открываем границу и отправляем вам 3,6 миллиона беженцев".

Что касается поставок европейского оружия, то турки давно снижают зависимость от европейских оборонных производителей. Импорт оружия из ЕС в течение первых восьми месяцев года составил около 60 миллионов долларов от общего объема закупок в 300 миллионов. Под угрозой могут отказаться сделки с Германией на строительство шести подводных лодок для военно-морского флота Турции, а так же соглашения о сотрудничестве с Францией и Италией по совместной работе над системами противовоздушной обороны. Но Эрдоган закупками вооружений в России доказал, что не цепляется за договора с "союзниками" по НАТО.

Лира не отреагировала на санкции США

Дональд Трамп также ввел свои президентские санкции на министров обороны, внутренних дел и энергетики Турции и их ведомства. Эти меры будут включать финансовые санкции, замораживание собственности и запреты на въезд в США. США предупредили, что любой человек или бизнес, имеющий дело с данными лицами, рискуют оказаться в черном списке, в том числе банки, которые могут лишиться доступа к долларовым рынкам. Исключение делается для госкомпаний, работающих с турками, если речь пойдет о нарушении общей системы энергоснабжения Турции.

"Я абсолютно готов быстро уничтожить турецкую экономику, если турецкие лидеры продолжат идти по этому опасному и разрушительному пути", — сказал Трамп в Твиттере.

Заметим, что у турецкой экономики высокая потребность во внешнем заимствовании и низкий уровень сбережений, хотя и низкий госдолг — на уровне 30% от ВВП. Но объявленные меры были менее жесткими, чем опасались многие инвесторы в турецкие активы. Лира по итогам утренних торгов во вторник выросла более чем на 1 процент по отношению к доллару.

В чем сила финансовых санкций США

Сила давления американских санкций на финансовый сектор заключается в том, что доллар доминирует в мире в качестве мировой резервной валюты. Даже если компания какой-то страны не торгует с США, она свои международные транзакции проводит через банки, которые имеют корреспондентские счета в долларах. А это более 60% мировых валютных резервов. Таким образом, каждая долларовая транзакция может быть прослежена до счета в иностранном банке или отдельных лиц и заблокирована.

В результате Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) может утверждать свою юрисдикцию в отношении любой транзакции в долларах США, поскольку в конечном итоге этот доллар должен пройти через банковскую систему США.

Анкара пока избежала финансовых санкций за покупку российской системы противоракетной обороны С-400 и за торговлю с Ираном в обход санкций. В марте 2018 года администрация Трампа в рамках всеобщей торговой войны ввела тарифы 25% и 10% на импорт стали и алюминия большинства торговых партнеров, включая Турцию. В июне Турция отреагировала введением пошлин на товары в США, включая уголь и бумагу, на 1,8 млрд. долларов. В целом, однако, двусторонняя торговля слишком незначительна, чтобы более высокие тарифы могли нанести ущерб любой из сторон (20,5 миллиардов — импорт из США  и 10,3 миллиарда — экспорт в США в 2018 году).

Из экспорта железо и сталь — это 559 миллионов долларов. Прямые иностранные инвестиции США в Турцию также были довольно скромными - 4,3 млрд. долларов в 2017 году.

Санкции против Турции не достигнут цели

Вашингтон санкциями хочет достигнуть политической покорности, однако замечено, что они слабо работают, если на кону национальные интересы страны, и есть общественный консенсус. Сегодня под санкциями США находится 31 страна. В отношении России, Ирана, Китая, КНДР, ЕС (есть угроза санкций по газопроводу Северный поток-2) применение санкций США обречено на неудачу. Пора образовывать Организацию объединенных санкционированных наций и разрабатывать общий ответ США — переходить на другие резервные валюты, что, в общем, уже делается на двусторонней основе.

Как сказал "Правде.Ру" президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов, сегодня путем экономических и прочих санкций добиться подчинения какого-то государства интересам США — это иллюзия. Сегодня "мировой экономический рынок работает независимо от политиков, всегда можно найти другие выходы", уверен эксперт.

"Американцы активно своими шагами подталкивают Турцию на сближение с Россией. Я не думаю, что Турция выведет свои войска или объявит о выходе из блока НАТО. Но в какой-то мере даже в рамках блока НАТО она будет проводить более самостоятельную политику. События показывают, что распадается блоковая система, однополярный мир. Американцы еще этого не осознали до конца, на мой взгляд, но постепенно приходят к этому", — сделал вывод Вячеслав Матузов.

Читайте по теме: США могут убрать из Турции ядерное оружие из-за действий Анкары в Сирии

Путин и Эрдоган согласовали действия в Сирии против курдов

Трамп совершил ошибку в Сирии на руку Путину

Темы нато турция источник мира экономика турции торговля оружием санкции против турции
Обсудить
Актуальная аналитика
Ближний Восток
Как Турция будет противостоять санкциям США и ЕС
Силовые структуры
Человек в огне: подвиг советского солдата Михаила Паникаха
Здоровье
Наночастицы могут служить для доставки генов в клетки, лечения рака и вакцинации
Новости Все >
36-летняя женщина из-за отеков хотела избавиться от ног
Ласицкене поборется за звание лучшей легкоатлетки года
Тайфун "Хагибис" повредил объекты Олимпиады-2020
Автоэксперты составили рейтинг самых популярных люксовых авто в России
КНДР и Корея сыграли вничью в матче без зрителей
Владимир Путин прибыл в ОАЭ с визитом впервые с 2007-го года
Картину Сальвадора Дали украли из галереи в Сан-Франциско за 30 секунд
Врачи рассказали о пользе чеснока для здоровья
Знакомые Нурмагомедова жестоко избили бойца Мирзаева
В Германии курды подрались с турками и разгромили принадлежащее им кафе
Последние материалы
Врачи рассказали о пользе чеснока для здоровья
Человек в огне: подвиг советского солдата Михаила Паникаха
Знакомые Нурмагомедова жестоко избили бойца Мирзаева
В Германии курды подрались с турками и разгромили принадлежащее им кафе
Британия уводит войска из Сирии и думает прервать продажу оружия Турции
Министр спорта Франции требует наказать сборную Турции
В Индии супруги спасли заживо похороненного на кладбище младенца
Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Эксперты объяснили, почему люди не могут быть вечно молодыми
Наночастицы могут служить для доставки генов в клетки, лечения рака и вакцинации
Популярное
Новости Новосибирска
Новосибирский таксист спас котенка и сделал его своим напарником

Таксист из Новосибирска Гасым Наджафов несколько дней назад обнаружил маленького котенка на улице Широкой.

Новосибирский таксист спас котенка и сделал его своим напарником
Темные круги под глазами - это не только последствия бессонных ночей
Здоровье
Темные круги под глазами - это не только последствия бессонных ночей
Единоборства. Новости и обзоры
Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио
Комнатные цветы
Перекись водорода для комнатных растений
Любовь Степушова Как Турция будет противостоять санкциям США и ЕС Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 19 Владимир Губарев Соломон Соловьев Скованные одним одиночеством - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Китай вслед за странами ЕС призвал Турцию вывести войска из Сирии
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Арабская компания выкупит половину ТРЦ "Галерея" в Петербурге
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Рыночная экономика ректора Чичановской или развал вуза?
Футболист Яремчук объяснил, почему Украина - не Россия
Рыночная экономика ректора Чичановской или развал вуза?
Рыночная экономика ректора Чичановской или развал вуза?
Зюганов предложил отменить мораторий на смертную казнь
Китай вслед за странами ЕС призвал Турцию вывести войска из Сирии
Эксперты объяснили, почему люди не могут быть вечно молодыми
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
США могут убрать из Турции ядерное оружие из-за действий Анкары в Сирии
В России зафиксирована вспышка сибирской язвы
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
Зюганов предложил отменить мораторий на смертную казнь
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
Путин и Эрдоган согласовали действия в Сирии против курдов
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
Новосибирский таксист спас котенка и сделал его своим напарником
История и современность
План Наполеона: завоевание Египта открыло бы путь для нападения на Великобританию в Индии
План Наполеона: завоевание Египта открыло бы путь для нападения на Великобританию в Индии
Эволюция винтовки Ли-Энфилд - главного оружия британской пехоты
Эволюция винтовки Ли-Энфилд - главного оружия британской пехоты
США могут убрать из Турции ядерное оружие из-за действий Анкары в Сирии
США могут убрать из Турции ядерное оружие из-за действий Анкары в Сирии
Штурмовики и истребители: сколько модернизированных самолетов получили ВСУ в этом году
Штурмовики и истребители: сколько модернизированных самолетов получили ВСУ в этом году
Многие американцы этого не знают: кто такой Дядя Сэм?
Многие американцы этого не знают: кто такой Дядя Сэм?
В норвежских F-35 нашли критическую уязвимость
В норвежских F-35 нашли критическую уязвимость
Как французы за один день оставили Пруссию без армии
Как французы за один день оставили Пруссию без армии
За что немецкого подводника Гюнтера Прина прозвали "Быком Скапа-Флоу"
За что немецкого подводника Гюнтера Прина прозвали "Быком Скапа-Флоу"
Познер объявил о победе интернета над ТВ в России
Познер объявил о победе интернета над ТВ в России
Повседневные расходы россиян снова пошли вниз
Повседневные расходы россиян снова пошли вниз
Фотогалереи
Кроссоверы-"неудачники" 5 Фото Кроссоверы-"неудачники"
Мифы и правда о Мэрилин Монро 11 Фото Мифы и правда о Мэрилин Монро
Если б я был султан... 8 Фото Если б я был султан...
Мал золотник, да дорог 9 Фото Мал золотник, да дорог
Любимцы интернета 8 Фото Любимцы интернета
Домашнее
Проблема грязного воздуха, или почему человечество лысеет
Слезы как успокоительное и польза для здоровья
Семейный гороскоп на 14-20 октября: Водолею время подать заявление на заключение брака, Раку - начать ремонт в доме
Гороскоп здоровья на 14-20 октября: Весам следить за почками, а Козерог столкнется с ошибочным диагнозом
Эффективные маски и массаж, способные избавить от брылей
Девять признаков, указывающих на дефицит кальция в организме
Еда против морщин: продукты, замедляющие процессы старения
Хроническая болезнь почек увеличивает риск развития гипертонии и болезней сердца
Гороскоп здоровья на 14-20 октября: Овну обратить внимание на позвоночник, Стрельцу - на зубы
Гороскоп здоровья на 14-20 октября: Овну обратить внимание на позвоночник, Стрельцу - на зубы
Саркоидоз развивается из-за воспалительных процессов и может иметь генетическую связь
Саркоидоз развивается из-за воспалительных процессов и может иметь генетическую связь
Элтон Джон: Майкл Джексон － сумасшедший
Элтон Джон: Майкл Джексон － сумасшедший
Комментарий на YouTube впервые получил более 1 млн лайков
Комментарий на YouTube впервые получил более 1 млн лайков
Москвичку обокрали при «очистке» денег от порчи
Москвичку обокрали при «очистке» денег от порчи
Женский гороскоп на неделю (14-20 октября)
Женский гороскоп на неделю (14-20 октября)
Мужской гороскоп на неделю (14-20 октября)
Мужской гороскоп на неделю (14-20 октября)
Актеру Савелию Крамарову 13 октября могло бы исполниться 85 лет
Актеру Савелию Крамарову 13 октября могло бы исполниться 85 лет
Как правильно принимать гостей.
Как правильно принимать гостей.
Столешница из крышек от бутылок
Столешница из крышек от бутылок
Забавные фото
В лучах восходящего солнца 8 Фото В лучах восходящего солнца
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ