MI6 и PMOI / MEK сотрудничают в новой волне киберинтеллекта

Противостояние разведки между Великобританией и Россией во время президентства Путина приняло новый оборот, и органы безопасности двух стран вступили в новую фазу. Британские чиновники стремятся использовать все возможности для удара по России, в том числе путем создания новых фронтов киберпсихологического характера для мягкой войны с Москвой.

В марте 2018 года, когда напряженность в отношениях между двумя странами росла, глава МИ6 "Алекс Янгер" неоднократно угрожал России контрразведывательными операциями и говорил о шпионских операциях "четвертого поколения". Это четвертое поколение больше фокусируется на психологических операциях, кибератаках и онлайн-шпионаже в социальных сетях и считается полномасштабной когнитивной войной.

После распада Советского Союза в 1991 году план НАТО по расширению до Восточной Европы был приведен в действие. Британские и американские официальные лица приступили к осуществлению стратегической дорожной карты для приведения коммунистической империи в соответствие с более демократическими стандартами. Это было встречено западными тенденциями администрации Бориса Ельцина и вакуумом власти, вызванным глобальным сдвигом парадигмы 1991 года, что привело к быстрому прогрессу западных стран. Этот недавно разработанный и тщательно продуманный план включал подписание между США и Россией договора о ликвидации ракет (ДРСМД), поражение России в Косово, военное сотрудничество НАТО с Арменией, Грузией и Азербайджаном, членство Кавказа в Европейском совете и цветные революции в Украине, Грузии и Кыргызстане.

Защитные меры против британской и американской политики были возобновлены в эпоху Путина. После его прихода к власти в 2000 году Россия бросила вызов стратегиям Великобритании и США, продвигаясь в Восточной Европе по трем направлениям военной разведки:

Предотвращение растворения Предкавказья во время беспорядков в Чечне, созданных чеченскими мусульманскими экстремистами в период с 1994 по 2009 год, которые закончились беспощадными военными атаками Москвы.

Препятствование членству Грузии в НАТО, которое было осуществлено в результате военной оккупации Тбилиси (столицы Грузии) в 2008 году и отделения Абхазии и Северной Осетии от грузинской территории. Если бы Грузия вступила в НАТО, высоты Кавказа были бы в распоряжении НАТО, а военный и разведывательный контроль над Россией мог бы значительно сократить дестабилизирующие операции России.

Война на Украине и аннексия Крыма Российской Федерацией, которая породила рост напряженности и споров между Россией и Западом. Кризис 2014 года сильно повлиял на отношения России с большинством западных стран.

После дестабилизирующих действий России в Чечне, Грузии и на Украине настало время для неоевразийской политики Путина на Ближнем Востоке и в Западной Азии. Наступательные стратегии России в сирийском кризисе показывают ее силу и недоброжелательность в регионе и представляют большую угрозу для союзников Запада, таких как Израиль и многие арабские государства. Одним из примеров такого поведения будет вооружение Турции системой ПВО С-400, которая, по мнению стратегических аналитиков, знаменует собой начало новой эры прогресса России в направлении британских и американских союзников. В конце концов, после полномасштабного конфликта на политической арене, напряженности в сфере разведки и безопасности и даже полномасштабной экономической и военной войны конфронтация между Россией и Западом превратилась в кибернетическую и технологическую войну.

Пожалуй, претендовать на информацию из первых рук могут только те, кто был ее жертвой или борется с ней, среди них валлийский политик и экс-секретарь Brexit Дэвид Джонс. Он ознакомился с российской кампанией по дезинформации и психологическими операциями во время референдума о независимости Шотландии и и был избран в состав кабинета Терезы Мэй в качестве государственного секретаря, а также наблюдал влияние российской психологической и когнитивной войны на британские интересы.

Джонс, который недавно побывал в Грузии, Молдове, Албании, на Украине и Балканах, указал на возможности тех стран, которые имеют свои исторические и политические корни, чтобы противостоять России. Он считает, что одним из таких объектов является группа PMOI / MEK в албанской столице Тиране. Во время своего визита в лагерь PMOI / MEK он сказал: "По моему мнению, способность PMOI / MEK проводить разведывательные и кибероперации является подходящей возможностью для мягкой войны против дестабилизирующей политики России". Позднее на своих официальных встречах он добавил: "Я довел это до должностных лиц МИ-6, и это приветствовал Алекс Янгер и его команда кибероперативников и консультантов по когнитивной войне". По словам Джонса, PMOI / MEK способен на проведение сложных разведывательных операций и может оказать помощь МИ-6 в борьбе с российскими кампаниями по дезинформации. "У PMOI / MEK есть необходимая инфраструктура, такая как обученные человеческие ресурсы и развитые социальные сети, средства связи и электронные возможности. Более 2000 киберпространственных оперативников могут сорвать все усилия России против Великобритании и сделать социальные сети безопаснее для всех в Великобритании", — сказал он.

По словам Джонса, предоставление PMOI / MEK надлежащей технической поддержки в дополнение к обучению экспертов по борьбе с кибертерроризмом обеспечит абсолютное превосходство Лондона над Москвой в социальных сетях и других виртуальных платформах.

Различные этнические группы, экономический кризис, бреши в киберпространственной матрице, склонность общества к либеральному и капиталистическому образу жизни и глубокое влияние европейских демократических движений на российские СМИ — это возможности Лондона, которые дадут победу в мягкой войне против намерений Путина.

Анна Симонович