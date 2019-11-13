Психические атаки НАТО на Россию доведут его до дурдома

Визит Йенса Столтенберга в Одессу и Киев — простое протокольно-юбилейное мероприятие или начало использования территории Украины для целей НАТО? Что такое стандарты НАТО? Зачем они Киеву? Чем вообще оборачивается западная "помощь" Незалежной? Какова роль Украины в сдерживании России в Черноморском регионе, повторится ли "керченский прорыв"?



Чем ответит Россия на членство Украины в НАТО

Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков.

Читайте начало интервью:

НАТО не до Украины — быть бы живу

Что мешает НАТО в Черном море

— Сергей Михайлович, где НАТО все же видят слабое место России в Черноморском регионе? Может ли повториться попытка прорыва кораблей из Черного в Азовское море? Какие-то другие провокации могут устроить? Или натовцы какой-то более серьезный стратегический план разрабатывают, как вы считаете?

— В НАТО, конечно, есть ястребы, которые обо всем этом только и думают.

— Как они хотят использовать Украину конкретно в Черноморском регионе? Могут ли они там какие-то ракеты установить?

— Устроить провокации, конечно, можно. Но какой в этом стратегический смысл? Тем более, что последняя провокация как раз и показала, насколько Россия может адекватно, достаточно сильно и весомо реагировать на все подобные вещи. Для НАТО вопрос-то как раз заключается в том, что изменить такое положение и развитие ситуации никак не получается.

Это даже можно проследить по выступлениям в прессе и в подготовленных докладах натовских экспертов и других западных аналитиков, которые не связаны напрямую с НАТО. Они все делают вывод, что в Черном море, по большому счету, сейчас НАТО проигрывает России. Дело в том, что Российский флот достаточно силен в Черноморском регионе, а российский Крым представляет проблему для НАТО в плане вскрытия обороны.

Есть такой термин A2/AD, это такой очень мудреный термин по предотвращению доступа к региону. Фактически это означает то, что натовские силы, то есть американские силы в первую очередь, не могут свободно действовать с военной точки зрения в той или иной зоне, которая перекрыта. Такие зоны есть у России и у Китая, и это для американцев и для их натовских союзников, естественно, большой вызов.

Это является для них непреодолимым препятствием, они не могут свободно оперировать в этой зоне. Поэтому пока все там ограничивается такой демонстрацией. Да, они создают и укрепляют свои военно-морские силы. В НАТО создали четыре постоянные военно-морские группировки. Две из них — по противоминной борьбе, и периодически на ротационной основе они заходят в Черное море.

Это такое лукавство, чтобы явно не нарушать конвенцию Монтрё. Но все равно это силы незначительные. Большее воздействие, с их точки зрения, оказывает политическое и психологическое давление на Россию от таких походов. Но на самом деле больше психологически страдают от этого как раз натовские военнослужащие, когда сталкиваются с противодействием российских вооруженных сил.

Мы все помним эти кадры, когда очередной эсминец американских ВМС находился в Черное море, а рядом пролетали российские истребители или проплывали наши корабли. Там же сразу просто паника начиналась. И сразу были обвинения в том, что мы якобы нарушаем правила действия на море и т. д.

Я думаю, что все-таки взвешенные политики никоим образом не хотят подобных конфликтов. Поэтому на Украине им тоже логичнее, скажем так, реализовывать долгосрочный проект. Действительно, Украину будут подтягивать к натовским стандартам. И здесь есть еще очень важный фактор — деньги. Ведь ту военную помощь, которую выделяют Украине, фактически натовские страны и осваивают сами.

Они продают Украине технику, далеко не новейшую, а иногда и вовсе списанную, и, более того, зачастую цена этой техники увеличивается на много процентов, как это было с пресловутыми противотанковыми установками Javelin. Там-то вообще цена была завышена, мягко говоря, в два раза.

А что касается Украины, то если она будет следовать таким курсом, то есть ее вооруженные силы будут перестраиваться по натовским стандартам, то это вообще будет непомерной ношей для бюджета, а вот повысится или понизится боеготовность — большой вопрос.

— Что вообще это такое — натовский стандарт? И насколько полный переход предполагается: только звания военнослужащих поменять или все вооружение?

— Вообще, у НАТО есть много стандартов, так как НАТО надо представлять, у них очень развитая бюрократия. Мы часто жалуемся на нашу бюрократию, но если посмотреть на западную бюрократию, особенно в таком натовском прочтении, то это, наверное, одна из самых развитых, очень серьезных бюрократий, которая зачастую принимает решения исходя из своих интересов.

А натовские чиновники, грубо говоря, уже во многом оторваны от национальных интересов своих государств и решают узковедомственные задачи. Там есть целый свод так называемых натовских стандартов. Они, в основном, если говорить о вооружениях, базируются, естественно, на американских подходах и стандартах. Это, например, стандарт патрона, стандарт оружия, стандарт действия. Все это подробно оговорено и должно быть единым.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев