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Автор Редакция рубрики "Мир"

НАТО не до Украины - быть бы живу

Мир » Бывший СССР » Украина print

Визит Йенса Столтенберга в Одессу — это перезагрузка отношений Украина — НАТО? В чем состоят планы альянса по использованию территории Украины в ближайшее время и на перспективу? Каковы общие перспективы блока в Европе и в мире?


Чем ответит Россия на членство Украины в НАТО

Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков.

— Сергей Михайлович, недавно состоялся визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на Украину. В Одессу в это же время заходили военные корабли различных восточноевропейских стран, входящих в блок НАТО. То есть была такая демонстрация солидарности. Было заявление о содействии переходу армии Украины на стандарты НАТО и повышению ее обороноспособности, также было сказано, что Россия ведет войну против Украины, был призыв вернуть Крым Украине, вывести из Донбасса российских наемников и т. д.

С вашей точки зрения, этот визит знаменует собой какой-то новый этап в отношениях Украины и НАТО или это больше показуха, очередная пропагандистская атака на Россию. Вообще вступление Украины в НАТО в каком-то обозримом будущем реально?

— Я думаю, никакой серьезной перезагрузки в отношениях между НАТО и Украиной нет, и в ближайшее время серьезных, глобальных таких изменений не просматривается. Скорее всего, действительно, это такой дежурный визит. И надо понимать, что уже скоро, в начале декабря, будет действительно важный саммит НАТО в Лондоне.

Учитывая, что в этом году НАТО отмечает свой юбилей, происходит очень много дежурных визитов высоких представителей НАТО по европейским столицам. Столтенберг тоже уже наносил визиты в страны — члены альянса и в страны-партнеры. А Украина является партнером блока, и, скорее всего, таким партнером она и останется, а полноправным членом никогда не станет.

Конечно, Украине все время будут обещать, ссылаться на решение в Бухаресте 2008 года о том, что двери НАТО открыты для Украины, для Грузии. Но никаких конкретных сроков и механизмов вступления в альянс для Украины не предусматривается. Более того, эта встреча выявила ряд даже таких курьезных моментов, которые показывают, что в НАТО сейчас озабочены проблемой Украины.

Ведь если принять такую страну в полноправные члены, это означает нести огромную ответственность и расходы, чего НАТО сейчас совершенно не может себе позволить, учитывая, что у них у самих положение, мягко говоря, не очень хорошее в плане финансирования.

Мы знаем про положение о двух процентах от ВВП, которые страны — члены альянса должны тратить на собственную оборону, но это требование невыполнимо пока и все время оттягивается его окончательное решение, сейчас — до 2024 года. И взять на себя еще и ответственность за Украину, конечно, в НАТО не хотят.

А учитывая то, что решения в альянсе принимаются консенсусно, то есть должно быть единогласное решение, то как раз визит Столтенберга высветил очень серьезные противоречия. Мы видим, что солидарности там не наблюдается. Даже не говоря про Турцию, это сейчас особый очень напряженный момент во внутринатовских отношениях.

Но была озвучена позиция Венгрии о том, что Украина со своими националистическими законами никак не устраивает Будапешт. И Венгрия заблокировала решение, которое должно было быть принято по ходу визита Столтенберга.

— Они потом разблокировали, потому что внесли поправки, которые они хотели.

— Да, но тем не менее сам факт того, что изначально в этом решении были некие такие увязки, говорит о том, что путь Киева в НАТО — это на очень длительную перспективу. И в результате мы еще увидим, захочет ли потом Киев, спустя время, действительно вступать в эту организацию, учитывая, что общественное мнение в стране по этому вопросу расколото. Мы видим, что сейчас — примерно половина на половину, это такой спорный вопрос.

Понятно, что для членства в НАТО, собственно, общественное мнение никакой роли не играет, никакого голосования можно не проводить.

— Но Зеленский, кстати, обещал провести по этому голосование.

— Да, но в самом уставе НАТО таких требований нет. Некоторые восточноевропейские страны проводили референдумы, а некоторые не проводили. Принципиальной роли для самой организации это не имеет. Это больше важно именно для внутриполитических раскладов в той или иной стране.

Что касается Зеленского, то на этой встрече случались и курьезы. На пресс-конференции, например, Столтенберг как бы забыл дать ему слово. Это лишний раз показывает, что пока еще к Зеленскому отношение такое очень, я бы сказал, скептически настороженное. Они смотрят, насколько он может урегулировать ситуацию и взять ее под контроль, учитывая, что этот президент, несмотря на такой очень высокий рейтинг внутри страны, испытывает серьезные трудности и серьезное давление со всех сторон.

И здесь для Зеленского, конечно, выбор очень серьезный, что ему делать, надо очень хорошо просчитывать. Но пока по инерции он подтверждает этот внешнеполитический курс, который достался в наследство от Порошенко. То есть Украина будет придерживаться евроинтеграции и, соответственно, будет стремиться каким-то образом получить себе полноправное членство в НАТО.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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