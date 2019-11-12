Что мешает НАТО в Черном море

Какие проблемы и противоречия есть внутри НАТО? В чем состоят планы Запада по использованию территории Украины в ближайшее время и на перспективу? Есть ли угроза для России в Черном море? Какова роль Украины в сдерживании России в Черноморском регионе? И кого американцы назначили вместо Турции новым смотрящим в регионе?



Чем ответит Россия на членство Украины в НАТО

Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков.

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НАТО не до Украины — быть бы живу

— Сергей Михайлович, вы сказали, что в ближайшие 20-30 лет Украина в любом случае не станет членом НАТО. Другое дело, что можно и не быть членом этой организации, но всячески ей содействовать, располагать базы НАТО на своей территории. Такое в ближайшее время возможно, особенно морские базы и большее присутствие флота стран НАТО в Черном море?

— Я думаю, что как раз на предстоящем саммите альянса в Лондоне вопрос безопасности южных рубежей НАТО, так называемый вопрос южной угрозы, будет стоять очень остро. Он для НАТО вообще воспринимается очень широко, это не только Черноморский, Средиземноморский регион, он охватывает и Ближний Восток, учитывая проблему миграции и напряженную обстановку на Ближнем Востоке, которая напрямую влияет на безопасность ряда европейских стран.

Здесь мы все время видим, какие большие, серьезные противоречия имеются между, допустим, Францией, Италией, Грецией и Турцией. И Украина, предлагая свои активы, то есть свою территорию, для стран — членов альянса для того, чтобы они там размещали свои силы, пытается как раз поднять свой статус в этой организации.

Но надо понимать, что там очень серьезные противоречия и не последнюю роль в этом играет как раз Турция, которая, может быть, на словах поддерживает такие стремления Киева интегрироваться в североатлантические структуры, но на самом деле Анкара желает совсем другого. И Анкара говорит, что она должна контролировать Черное море.

А учитывая последние, скажем так, сближения Турции и России, ее вполне будет устраивать такой, условно говоря, геополитический раздел этого региона. И конвенцию Монтрё Турция не то, что не отменяет, она ее всячески поддерживает и контролирует проход кораблей, в том числе и натовских, через черноморские проливы. Это серьезно влияет на натовские возможности в том, чтобы каким-то образом развернуть свое военное присутствие в этом регионе.

— То есть Турция, можно сказать, сейчас как засланный казачок в НАТО?

— Я бы не сказал, что казачок. Знаете, НАТО сейчас переживает действительно тот кризис идентичности, о котором очень давно говорили эксперты. Национальные интересы ряда крупных государств очень сильно расходятся. Если раньше для НАТО существовал единый образ противника в лице организации Варшавского договора при лидерстве Советского Союза, то сейчас несмотря на все эти пропагандистские заявления мы видим, что по большому счету в европейских столицах понимают, отдают себе отчет в том, что Россия, конечно, не собирается нападать.

А конвенция Монтрё регулирует проливы и не позволяет как раз им разместить гораздо больше сил. Они также обязаны уведомлять Анкару о своих планах. И здесь есть такой очень интересный факт: Соединенные Штаты Америки, которые традиционно в этом южном регионе ставку делали на Турцию, в последнее время смещают акценты и ставку делают уже на Румынию. Но мы же прекрасно понимаем, в каком состоянии находятся военно-морские силы Румынии или Болгарии.

У них там уже есть военно-морская база. Самое главное сейчас — они хотят поднять статус этой страны, то есть теперь именно Бухарест будет отвечать за натовскую политику в этом регионе, он становится здесь страной-лидером, как принято в их коалициях, когда там создаются рамочные структуры, и вот в ней есть страна-лидер, которая и отвечает за практическую реализацию тех планов, которые подготовлены Брюсселем.

Интересно и то, что впервые на реально достаточно высокую должность заместителя генерального секретаря НАТО назначен именно представитель Румынии, бывший кандидат в президенты, известный румынский политик Мирча Джоанэ. Это как раз и говорит о том, что Соединенные Штаты Америки пытаются уже внутри НАТО некие новые балансы установить, то есть подвинуть Турцию где-то и лишний раз надавить на Анкару с тем, чтобы продвинуть свою точку зрения на то, как они видят этот регион.

А если говорить об Украине, то здесь абсолютная правда в том, что это просто такая обычная натовская политика, когда они только заявляют о том, что им нужны не потребители, а поставщики безопасности. Эти их страны-партнеры приглашаются к активному взаимодействию, но на самом деле США просто используют их в своих интересах, не неся за это никакой ответственности.

Лишний раз по итогам визита Столтенберга это ясно прозвучало. Они считают, что это дело Украины, как урегулировать ситуацию в Донбассе, как перезапустить нормандский формат, это Украина как бы должна сделать домашнее задание. Такое любимое изречение натовских функционеров, что каждая страна должна сделать некое домашнее задание, а мы уж посмотрим, насколько хорошо она подготовилась.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев