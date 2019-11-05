Президенты Финляндии и Литвы обсудили диалог с Россией

После встречи президентов Финляндии и Литвы выяснилось, что у них разные подходы по отношению к России.

Президент Литвы Гитанас Науседа посетил 4 ноября Финляндию. На итоговой пресс-конференции после встречи с президентом Саули Ниинистё журналисты обнаружили, что у Финляндии и Литвы разные подходы по отношению к России. Ниинистё говорил о необходимости диалога с Москвой, а Науседа подчеркнул, что нынешнее поведение России не позволяет его развивать. Об этом пишет Lrytas. lt.

"Диалог с Россией означает, что вы пытаетесь быть лучше информированными о том, что думают другие. Я вижу прогресс в этой области, так как все больше и больше стран ЕС ведут диалог с Россией. Это не значит принять или одобрить Кремль. Это означает знать, что думает Кремль", — сказал Ниинистё. "Ситуация в Украине в отношении аннексии Крыма и санкций, предусмотренных в Минском соглашении, для нас очень важна. Мы будем поддерживать наших украинских друзей и их нового президента с его динамичной программой", — заверил президент Финляндии.

Глава литовского государства заявил, что является сторонником трансграничного диалога, но подчеркнул, что "агрессивное поведение России не позволяет вести более тесный диалог". "Российская агрессия все еще существует, и не только на Украине. Мы до сих пор не видим каких-либо изменений в поведении российской стороны. Мы должны оказать давление на Россию, чтобы изменить ее агрессивное поведение ", — сказал Науседа.

3 октября было опубликовано интервью Науседы CNN, в котором он подчеркнул, что представленный три года назад сценарий аналитического центра RAND, в котором сказано, что Россия может завоевать Литву в течение 36 часов, — слишком пессимистический. "Это слишком пессимистический подход. Я говорил с нашими генералами, они заверили меня, что за два дня захватить Литву не удастся, поскольку, по их подсчетам, это займет 3-4 недели. Если это так, то мы можем рассчитывать на помощь союзников по НАТО", — сказал Науседа.

Отношения между Москвой и Вильнюсом, заявил Науседа, вряд ли изменятся. По мнению избранного президента постсоветской республики, если Литве и России все же удастся наладить отношения, то это будет "предательством" Украины.

К позиции Хельсинки близок Таллин. Так, президент Эстонии Керсти Кальюлайд после встречи с Владимиром Путиным сказала, что Эстония должна оставаться в числе тех стран Евросоюза и НАТО, которые напрямую обсуждают с Россией свои проблемы. "Сегодня я чувствую, что поскольку я и сама внесла свой вклад в то, чтобы понять, что происходит в России и что там думают, то у меня улучшился доступ к этой информации и я могу высказывать наши мнения — французам или кому угодно — с заметно усиленных позиций".

За этими обтекаемыми фразами стоит понимание того, что русофобскую риторику надо придерживать или снижать, потому что финский и эстонский бизнес хочет работать в России, это выгодно и перспективно. Страны — соседи, справедливо заметил эстонский политик Эдгар Сависаар. Никогда Эстонии, указал он, не удастся перенести свою страну подальше от России — например, в Африку. Это, подчеркнул Сависаар, необходимо учитывать обеим сторонам — и Москве, и Таллину, хочется добавить — и Вильнюсу. Науседа, похоже, пока этого не понимает.

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