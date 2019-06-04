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Автор Любовь Степушова

Экономический кризис заставил Латвию "улыбнуться" России

Мир » Бывший СССР » Прибалтика print

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич хочет укреплять "позитивную тенденцию развития экономических отношений с Россией". Это "попытка улыбнуться при наступающей экономической катастрофе", считает латвийский политик Руслан Панкратов.


Россия делает ставку на русских в Латвии?

Латвия захотела позитива в отношениях с Россией

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил после встречи с заместителем министра иностранных дел России Александром Панкиным, что Латвия хочет поддерживать "позитивную тенденцию развития экономических отношений с Россией".

"Россия является важным торговым партнером Латвии во многих отраслях. Поэтому мы хотим поддерживать позитивную тенденцию развития наших экономических отношений, особенно в транзите и туризме. Латвия видит потенциал в укреплении экономических связей между регионами наших стран. Сейчас к подписанию готовится договор о региональном сотрудничестве между министерством экономики Латвии и Калужской областью. Несколько договоров такого типа с другими регионами Латвии и России уже вступили в силу и успешно действуют", — сказал Ринкевич на совещании Совета государств Балтийского моря на высшем уровне.

А как же лозунг "назло Кремлю"?

На первый взгляд не очень понятно, что случилось с господином Ринкевичем — ярым русофобом. Еще месяц назад, отвечая на вопрос о том, почему бы Латвии не последовать примеру эстонского президента Керсти Кальюлайд и не попытаться наладить диалог с Москвой, он ответил, что президенту Латвии "нечего обсуждать" с Владимиром Путиным.

Предвыборный плакат его партии "Новое единство" гласил: "Назло Кремлю — Латвия успешная страна и будет такой". Ринкевич пояснил свою позицию следующим образом: "Некоторым кажется, что если мы поцелуемся с парой российских политиков, все сразу пойдет вперед — продолжится транзит, пойдут грузы и мы сможем экспортировать в Россию свое молоко, мед и все остальное, торговля будет стремительно развиваться". Однако это не так, продолжил глава МИД, "опыт показывает, что при любых переговорах об экономическом развитии выдвигаются (Россией. — Ред.) какие-то условия — немножечко измените закон о языке, дайте лучший статус русскому языку, решите вопрос с негражданами и вообще перестаньте говорить об оккупации, забудьте о своих интересах", — сказал латвийский министр.

По его мнению, основные интересы России в Латвии не экономические, и "это попытки восстановить свое влияние на нашу политику, влияние на нашу культуру и на страну, а также попытки потребовать от нас существенных действий".

Русофобия прибалтов резко подешевела

Что можно сказать о руководителях страны (партия "Новое единство" сформировала правительство, притом что получила всего восемь мест в парламенте), которые все делают "назло Кремлю", а не ради благосостояния своего народа?

С другой стороны, почему бы России и не потребовать "решить вопрос с негражданами", поскольку в экономическом плане транзит через латвийские порты и латвийские продукты питания России не нужны. За 25 лет политики "назло Кремлю" Россия выстроила в Ленинградской области портовый город Усть-Луга, через который везет свой экспорт в Европу и намеревается его загружать китайским транзитом. То же касается и латвийских меда, молока и т. д. — есть свои продукты и продукты партнеров по ЕАЭС.

Интерес же Латвии тоже достаточно прозрачен. Он вызван не желанием позитива в отношениях с Россией, а тем, что прежние хозяева уже не в состоянии кормить Прибалтику, ее русофобия сильно подешевела. Да и конкуренты появились — Украина, на очереди Белоруссия и Казахстан. Эти гиганты, по замыслу Вашингтона, не ограничатся словами, они помогут свалить Россию.

Вот если бы Латвия покупала американский газ, американское оружие, тогда бы были преференции. Но Латвия вся в долгах, как в шелках. Европа же подкармливает только целевые проекты (например, трансевропейскую железную дорогу Rail Baltica, для которой, как воздух, нужен транзит) и уменьшает субсидии с 2021 года до 30 процентов (четверть ВВП прибалтийских стран). То же касается и латвийских меда и молока, есть европейские квоты — и ни грамма больше.

Кроме того, Латвия не учитывает, что с размещением сил НАТО в Прибалтике, чего так добиваются латвийцы, Америка и Европа не захотят терять там свои инвестиции, которые пропадут в первый же день рекламируемой гипотетической войны. Вашингтон говорит Ринкевичу: попробуйте зарабатывать у России, а потом на эти деньги купите у нас оружие и газ. Нужно ли это русским, как вы думаете, господин Ринкевич? Придется решать вопрос с русскими негражданами, ничего страшного, умеете "подхрюкивать" одним, сумеете и другим.

Мнение эксперта

Как сказал "Правде.Ру" латвийский политик, экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов, "внешняя политика в Латвии идет в фарватере внешнеэкономического курса США: никакой самостоятельности". Политик напомнил, что Ринкевич был инициатором "позорного закрытия "Новой волны" с преследованием российских артистов", поддержал закрытие русских школ и это все были "осознанные деяния".

"Это откровенный враг всего русского мира Латвии. Он это подчеркивает и даже отчасти этим гордится", — заметил политик в интервью "Правде.Ру". Смена риторики, по мнению Руслана Панкратова, — это для того, чтобы показать "некую такую респектабельность, видимость дипломатии", а может быть, это "зависть к Кальюлайд, которая обыграла литовских и латвийских партнеров, встретившись с Путиным".

"Это не больше, чем попытка улыбнуться уже при наступающей экономической катастрофе", — продолжил политик беседу с корреспондентом "Правды.Ру". Он пояснил, что экономика страны дотационная и каждый год теряет до 15 тысяч дееспособных людей, а своя промышленность "полностью разрушена или находится под инструкциями Брюсселя". "А на другой стороне весов мощнейшая русофобия на государственном уровне, возрождение неонацизма, шествие марша легионеров Waffen SS, восславление нацистских преступников. И это все углубляется, расширяется. Посмотрите, у власти сейчас и премьер-министр с американским гражданством, и президент — один из главных русофобов. То, что будет хуже, это однозначно", — отметил для "Правды.Ру" Руслан Панкратов.

России, по его словам, в сотрудничестве с Латвией надо вернуться к принципам Евгения Примакова: нет решения русского вопроса — нет экономических преференций.

"Козыревщина здесь неприемлема, хотя в МИДе Российской Федерации такая система процветает. Но Россия сейчас заявляется на внешнеэкономической арене как самостоятельный партнер. Поэтому надо вести собственную политику, руководствуясь интересами прежде всего Российской Федерации и русского мира в широком смысле. Пока не будут сделаны конкретные шаги по решению вопроса неграждан, русского языка — никаких экономических перспектив Латвии. Более того, Россия имеет полное моральное право ввести контрсанкции против Латвийской республики, вообще стран Прибалтики за русофобию", — сделал вывод для "Правды.Ру" Руслан Панкратов.

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Темы латвия транзит русофобия прибалтика руслан панкратов экспертное мнение
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Экономический кризис заставил Латвию "улыбнуться" России
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