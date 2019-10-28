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Автор Редакция рубрики "Мир"

Зеленский прогнулся перед фашистами. Последствия трагичны

Мир » Бывший СССР » Украина print

Владимир Зеленский прогнулся перед фашистами из "Азова", подняв рейтинг последних и унизив своих избирателей. Последствия могут быть трагичными.

В субботу в зоне разведения сил в Золотом в Донбассе президент Украины пообщался с ветеранами полка "Азов", который даже в США признается "ультранационалистической военной организацией". Глава государства обратился к карателям с просьбой "убрать оружие", которое находится в местах их расположения. В ответ один из участников акции заявил о том, что его "побратимы" требуют "формализовать" вопрос о встрече с ними по поводу акции "Нет капитуляции".

"Ты мне не можешь никакие ультиматумы озвучивать", — ответил Зеленский. "Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я к тебе пришел и сказал — оружие убери. Я хотел увидеть в глазах понимание. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит, и переводит меня на другую тему", — сказал Зеленский.

"Было действительно много серьезных ошибок и утрат, но мне кажется, что мы все должны работать, чтобы закончить войну. Тут наши военные, и они тут главные. Я верю нашим военным. Вы тоже воевали и тоже относитесь к украинской армии с уважением. Они там на передовой", — добавил президент.

Как сказал "Правде.Ру" генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, Зеленский опозорился, потому что опустился с уровня государственного деятеля на позиции человека, который просит. По мнению политолога, как результат — националисты будут продолжать оказывать давление на украинскую власть и дело (об отводе войск) пока не сдвинется.

"Данный инцидент четко подчеркнул, кто на Украине реальная власть. К сожалению, это нацисты. И с этим уже Зеленский мало что может поделать. Несмотря на то, что  нацистов, действительно, довольно незначительное количество, но они очень активны, агрессивны, у них в руках оружие", — сказал Алексей Мухин.

По его словам, ситуация криминальная и разрешить ее может Министерство внутренних дел Украины. "А Министерство внутренних дел Украины как раз и курирует этих нацистов. Поэтому единственное, что реально может сделать Зеленский, это уволить Арсена Авакова и поменять руководство МВД", — сделал вывод Алексей Мухин.

Добавим, что если это не будет сделано, то приход к власти неонацистов на Украине будет обеспечен теми 10 тысячами штыков, о которых заявил в воскресение лидер полка "Азов" Андрей Билецкий. "Если вы решите исполнять эти угрозы — выбросить отсюда (из Золотого) ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча, а потом и 10 тысяч", — сказал Билецкий, обращаясь к Зеленскому.

Если бы Зеленский так переживал за украинцев в Донбассе, как он говорит, то фашиствующих молодчиков давно бы уже отогнали за 80 км и был бы мир, за который проголосовали более 70% украинских избирателей. Напомним, что этот отвод является первым условием Минских соглашений и "формулы Штайнмайера", под которой стоит подпись спецпредставителя Украины Леонида Кучмы.

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Темы полк донбасс украина алексей мухин минские соглашения формула штанмайера владимир зеленский
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