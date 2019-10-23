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Источник Правда.Ру

В Сети появился список личного состава нацбатальона "Азов"

Мир » Бывший СССР » Украина print

Список бойцов личного состава нацбатальона "Азов" опубликовали в Telegram. Теперь с ним может ознакомиться любой желающий. Примечательно, что документ содержит не только полные имена, но и паспортные данные националистов, а также их идентификационные номера и должности.

Документ называется "Список сотрудников полка патрульной службы милиции особого назначения „Азов" ГУМВС Украины в Киевской области, которые изъявили желание продолжить службу по контракту в Национальной гвардии Украины воинская часть 3057 город Мариуполь" и содержит 47 страниц с информацией о 644 бойцах батальона.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что участников нацбатальона "Азов" возмутила инициатива американских сенаторов признать их организацию террористической. 

В своем письме, адресованном госсекретарю США Майку Помпео, конгрессмены отметили, что ООН определила случаи, когда представители данной группировки нарушали права человека и даже пытали людей. Но, несмотря на это, "Азов" продолжает вербовать, радикализовывать и готовить американских граждан.

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Темы азов бойцы список террористы нацбатальон
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