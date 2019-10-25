Аваков поддержал нацбатальон "Азов"

Глава МВД Украины Арсен Аваков не считает нацбатальон "Азов" террористической организацией. По его мнению, третьи лица, которые развернули против бойцов спецподразделения информационную кампанию, хотят "спровоцировать кризис" в отношениях Украины с союзниками.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Сеть попал список бойцов нацбатальона "Азов". Документ называется "Список сотрудников полка патрульной службы милиции особого назначения „Азов" ГУМВС Украины в Киевской области, которые изъявили желание продолжить службу по контракту в Национальной гвардии Украины воинская часть 3057 город Мариуполь" и содержит 47 страниц с информацией о 644 бойцах батальона.