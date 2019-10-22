Почему Путин не согласился на встречу в "нормандском формате"

Эммануэль Макрон и Ангкела Меркель не смогли убедить Владимира Путина пойти на встречу в "нормандском формате". Между тем в Донбассе наступает совсем другая политическая реальность.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон в понедельник обсудили ситуацию на Украине. Днем ранее об этом же президент России говорил с Ангелой Меркель. Reuters сообщает, что-то во время телефонного разговора дата встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) не была назначена. Обсуждались только "варианты", заявили в Елисейском дворце.

Советник Кремля Юрий Ушаков заявил, что "никакого прогресса" в этом вопросе достигнуто не было. "Когда одна из сторон заявляет о своих новых подходах, нормандский формат сталкивается с трудностями, которые усложняют подготовку такого саммита", — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник.

Нормандский формат был образован в июне 2014 года в кулуарах празднования "Дня высадки союзников в Номандии" в 1943 году, кульминацией стали Минские соглашения подписанные 12 февраля 2015 года. По военным и политическим соображениям они оставались мертвой буквой, но месяц назад Макрон пообещал, что новый саммит пройдет в Париже "в ближайшие недели".

Однако Владимир Путин стал противником встречи. "От Киева требуется безуслoвная реализация всех договоренностей, достигнутых в "нoрмандском формате" и в кoнтактной группе. Прежде всего, этo касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Зoлотое и Петровское, а также имплементации в украинское закoнодательство ", - говорится в сообщении пресс-службы главы российского государства.

Как сказал "Правде. Ру" политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин, "украинский политикум демонстрирует отсутствие восприятия "формулы Штайнмайера". Зеленский подписал все, большая часть его команды согласна с этой позицией, однако другие выступают против этого — тот же самый Петр Порошенко, который расшатывает ситуацию, отметил политолог.

"Зеленский, несмотря на то, что хочет решить вопрос Донбасса, ему не дают это сделать как и его противники, так, в том числе, члены его партии "Слуга народа", — сказал эксперт.

По словам Антона Бредихина, Киев пытается найти компромиссные точки, чтобы показать себя победителем в этой ситуации, однако будет ли победа, зависит, "наверное, не от него, а от его европейских партнеров".

"Трамп во внешней политике уходит на нет с украинского поля. Президент США полагает, что в вопросе импичмента, который является постоянной угрозой в период его президентства, украинский вопрос возникал уже неоднократно и поэтому сейчас ему бы лучше от него удалиться и не затрагивать", — отметил политолог.

Добавим, что затягивая с выполением условий, необходимых для встречи нормандской четверки, Владимир Зеленский забывает, что с каждым днем в Донбассе увеличивется количество российских граждан, что создает совсем другую политическую реальность.

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