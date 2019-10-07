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Источник Правда.Ру

Штайнмайер объяснил смысл "формулы Штайнмайера"

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер совершил рабочий визит в Грузию, где рассказал подробности о "формуле Штайнмайера". Журналистка Нина Ахметели спросила немецкого лидера, справедливо ли утверждение экс-президента Украины Петра Порошенко, что "формула Штайнмайера" целиком написана в Кремле.

Президент Германии решил подробно рассказать журналистам, как вообще появилась формула, названная его именем и что она предусматривает. По его словам, необходимость в подходе возникла еще три года назад, когда переговоры в Минске зашли в тупик. Сторонам требовалось сделать "слишком большие шаги" для урегулирования конфликта. Тогда Штайнмайер предложил разбить эти шаги на более мелкие. Примечательно, что эта вся суть предложенной формулы. Даже небольшие шаги в рамках урегулирования согласовывают все стороны при участии "нормандской четверки".

Затем Штайнмайер заявил, что не понимает суть вопроса Ахметели и претензий со стороны Порошенко, ведь его представитель присутствовал на согласовании пунктов "формулы Штайнмайера".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что украинская делегация в Минске во главе с Леонидом Кучмой подписала "формулу Штайнмайера". Документ представляет собой базисные требования, которые были обозначены сторонами в процессе обсуждения минских соглашений от 2 октября 2015 года.

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Темы донбасс нина ахметели петр порошенко формула штайнмайера минские договоренности франк-вальтер штайнмайер
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