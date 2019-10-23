Эксперт: соглашение РФ и Турции по Сирии на грани срыва

Эксперт Дмитрий Солонников рассказал, какие "дыры" есть в подписанном Россией и Турцией меморандуме по Сирии.

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Москва взяла на себя "размытые" обязательства" по совместному с Турцией меморандуму по Сирии. Есть ли у нее эффективные методы добиться ухода [бойцов курдских формирований] СНС ["Силы народной самообороны"] из этих районов, я не знаю. Мы сделали так, что СНС ушли", — сказал спецпредставитель США по Сирии.

В соглашении между Турцией и Россией "много дыр", добавил Джеффри, выступая на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената.

Как сказал "Правде.Ру", директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, все публичные заявления в американском политикуме надо рассматривать с точки зрения предвыборной борьбы между демократами и республиканцами.

"Этот месседж не направлен ни на администрацию президента России, ни на внешнеполитический блок России, ни на Дамаск тем более. Это сказано для внутреннего американского потребления. Может быть, это дальше будет использовано в давлении на Турцию", — отметил эксперт. На Анкару было давление, напомнил он, когда за несколько часов до встречи с Путиным, США заявили, что могут начать военную операцию против Турции.

Курды, конечно, никакого участия в подписании документа не принимали, продолжил политолог, но теперь ответственность за данную территорию будут брать на себя три стороны (Турция, Россия и официальный Дамаск). Дамаск официально должен контролировать ситуацию на всей сирийской территории, на курдской в том числе.

Дмитрий Солонников напомнил, что в меморандуме упоминается Аденское соглашение, которое будет выполняться (между Сирией и Турцией 1998 года- Ред.). По этому соглашению Турция имела право заходить на курдскую территорию до 5 км. "Но сейчас речь идет о том, что в районе 10 км они могут остаться".

По мнению эксперта, срыв выполнения меморандума может произойти в любой момент. Прежде всего, "из-за различных сил среди курдов". "Поэтому никто не сказал, что впереди открытое ровное шоссе нормальной жизни. Но сейчас решение вопроса встало в правое поле. А это огромный позитивный сдвиг", — сделал вывод Дмитрий Солонников.

С 9 октября Турция проводила в Сирии операцию "Источник мира", целью которой объявлено возвращение сирийских беженцев на родину, противодействие террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ) и курдским формированиям, которые Анкара также считает террористами. США объявили об отказе от участия в операции и выводе своих войск. В поисках защиты курды обратились к Дамаску.

Россия и Турция во вторник подписали меморандум о предоставлении с 23 октября СНС 150 часов для вывода бойцов за пределы 30-километровой зоны на границе с Турцией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на пресс-конференции, что если курды откажутся оставлять территории, то "придется отойти сирийским пограничникам и российской военной полиции", и тогда "формирования попадут под каток турецкой армии".

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