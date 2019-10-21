В Германии считают, что Путин "побеждает без войны"

Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия Турции и США отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".

Обозреватель газеты Михаэль Штюрмер отмечает, что в результате геополитических игр конца 1980-х — начала 1990-х годов, когда распался СССР, возникло ощущение, что "дальнее зарубежье" и "евразийская зона безопасности" для Москвы навсегда потеряны, но сейчас "положение дел изменилось радикальным образом".

Автор статьи напоминает, что несколько десятилетий назад Америка "была убеждена в своей непоколебимой правоте" — например, когда в 1991 году, после операции в Персидском заливе, провозгласила себя "гарантом нового миропорядка".

Тогда бывший советник Картера по нацбезопасности Збигнев Бжезинский написал свою книгу "Единственная выжившая супердержава" про США, которые распространяли свое влияние и на европейский континент.

Теперь там "можно наблюдать все, что осталось" от этого геополитического влияния, говорится в статье. По мнению автора, золотые времена НАТО как трансатлатнического альянса тоже "остались позади".

Путин уже давно изменил геополитику между Балтикой и Черным морем. После решения американского президента Дональда Трампа об отводе сил из Сирии никто и ничто не помешает Путину продолжать "большую игру", пишет Die Welt.

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Фото: government.ru