Спецпредставитель США нашел "дыры" в меморандуме России и Турции

В договоренностях, достигнутых между Россией и Турцией по Сирии, имеется множество "дыр", считает спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Свое мнение он озвучил сегодня, выступая в Конгрессе, передает ТАСС.

По утверждению политика, Москва взяла на себя "размытые обязательства". Он пояснил, что не знает о наличии у России эффективных методов добиться того, чтобы курды покинули оговоренные районы.

Тем не менее, Джеффри отметил, что соглашение Москвы и Анкары "остановит Турцию от того, чтобы двигаться вперед".

Напомним, что Турция прекратила военную операцию в Сирии после встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

Сегодня, 23 октября, с 12:00 российская военная полиция и сирийские военнослужащие будут введены в район боевых действий, чтобы содействовать выводу курдских сил. В общей сложности на уход вглубь Сирии курдам дают 150 часов, то есть до 18:00 29 октября.

В Сирии с 9 октября проводилась военная операция Турции, целью которой Анкара ставила борьбу с курдами и "Исламским государством" (организация запрещена в России). На фоне этих событий сами курды при посредничестве Москвы заключили союз с официальным Дамаском.

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Фото: ru.m.wikipedia.org