Путина назвали главным на Ближнем Востоке

Редактор британской вещательной корпорации Би-би-си по Ближнему Востоку Джереми Боуэн назвал Россию главным игроком на Ближнем Востоке. Также он выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин стал главным в регионе. Боуэн утверждает, что пока США выводят свои войска из Сирии, Россия идёт вперед.

"За короткое время Владимир Путин стал самой влиятельной фигурой Ближнего Востока. Несмотря на разногласия в регионе, ему удается поддерживать хорошие отношения с Саудовской Аравией, Израилем и Ираном. Пока Запад бездействует, Россия решила предпринять конкретные решения", - утверждает Боуэн.

Также Джереми Боуэн выразил мнение, что именно Владимир Путин сыграет решающую роль в урегулировании сирийского кризиса. На 22 октября у российского лидера назначена встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, на которой, как считает Боуэн, могут быть приняты судьбоносные решения.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Путин смог обыграть американцев в Сирии, поэтому сможет обыграть и турков.

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