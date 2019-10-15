Лабин: наказывать США за нарушение договора с ООН надо совместно с Европой

Какие у России есть рычаги давления на США в плане выдачи виз российским делегатам для участия в мероприятиях ООН, рассказал юрист международник Дмитрий Лабин.

Российским дипломатам до сих пор не выдали визы для работы в ООН в Нью-Йорке. Ситуацию обсудят с генсеком организации Антониу Гутерреша. Об этом рассказал зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов. Он добавил, что по итогам заседания комитета станет понятно, что делать дальше.

Напомним, что 24 сентября МИД России вызвал посла США Джона Хантсмана, чтобы выразить протест по поводу неприемлемого отказа Вашингтона выдавать визы членам российской делегации, направлявшимся на Генеральную Ассамблею ООН. Среди них были глава Государственной космической корпорации России "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, а также российские законодатели Леонид Слуцкий и Константин Косачев.

"Это вопиющий пример неуважения со стороны Соединенных Штатов Америки к членам Организации Объединенных Наций, а также невыполнения своих обязательств в качестве принимающей страны перед всемирной организацией", — написала Захарова в Facebook. Министр иностранных дел Сергей Лавров предположил в интервью газете "Коммерсант", что пришло время поднять вопрос о местонахождении штаб-квартиры ООН, так как Россия "лишается возможности продвигать свои позиции и защищать свои интересы". Теперь, по всей видимости, нам придется поднять вопрос о том, что делать со штаб-квартирой ООН ", — сказал Лавров.

"Конечно, мы будем реагировать жестко, постараемся ответить. С такой грубостью нельзя мириться", — сказал Лавров, добавив, что российская сторона "придумает, как ответить", поскольку американцы также едут в Россию.

Как сказал "Правде.Ру" профессор кафедры международного права МГИМО, доктор юридических наук Дмитрий Лабин, мы столкнулись с нарушением норм международного права, потому что обеспечить выдачу виз принимающим государством — это обязанность, которая предусмотрена международными конвенциями, в том числе даже международным договором, который есть у Соединенных Штатов с Организацией Объединенных Наций.

Поездка на официальные мероприятия ООН не приравнивается к поездке на территорию Соединенных Штатов, потому что эта международная организация обладает своей собственной международной правосубъектностью, продолжил юрист.

Россия как продолжатель Советского Союза, занимает место постоянного члена Совета Безопасности, "поэтому здесь вряд ли можно удовлетвориться ссылками на какие-то технические погрешности, тем более, как мы знаем со слов наших членов делегации, все документы на визу были заблаговременно предоставлены", сказал Дмитрий Лабин.

Однако, по его словам, "аппарата принуждения в международном праве нет, поэтому можно только поставить на вид американским коллегам, что это недопустимо, использовать все дипломатические средства для того, чтобы в дальнейшем избегать такой ситуации".

"У ООН есть и еще одна штаб-квартира в Женеве, поэтому можно там собираться по многим вопросам, важным и ключевым. Может быть, активизировать работу еще больше надо именно здесь, в Европе. Я думаю, что это будет оптимально", — продолжил юрист.

Говорить же вообще о переезде штаб-квартиры ООН в какое-то другое место, по мнению Дмитрия Лабина "наверное, сейчас нецелесообразно, поскольку это сопряжено с колоссальными экономическими затратами".

Как сообщала "Правда.Ру", у Москвы была возможность жесткого и немедленного ответа США — развернуть домой делегацию и не участвовать в заседании Генассамблеи ООН, однако Сергей Лавров не взял на себя такую ответственность, что, по мнению политолога Леонида Крутакова, не было верным решением.

"Ну, не пустят к нам очередных американцев. Ну и что? Это будет выглядеть, как месть со стороны, а, во-вторых, это не будет иметь нужного эффекта. "Это (невыдача виз) был такой расчетливый удар по нашему престижу на виду у всего мира с ожиданием: "Ну и что вы нам сделаете?" И мы ничего не сделали", — сказал эксперт.

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