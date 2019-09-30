Главе МИДа Сергею Лаврову пора подумать об отставке

Москва утерлась после расчетливого удара Вашингтона по ее международному имиджу. А ведь даже при продавшем американцам Россию Борисе Ельцине в МИДе были политики, которые вели себя достойно.

Мария Захарова в эфире программы "Большая игра" рассказала, почему Сергей Лавров не отменил свою поездку на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорк после того, как 10 членам российской делегации США без объяснения причин не предоставили визы. В их числе оказался, например, член Совета Федерации Константин Косачев. Захарова сказала, что "необходимо было минимизировать ущерб, на который рассчитывали те, кто пытался остановить делегацию РФ" и что российская сторона "не собиралась им подыгрывать".

Сам Лавров ограничился разговором с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которого он, по его словам, заявил о "неприемлемости действий американской стороны". Так же, в своей речи на заседании ГА ООН, Лавров предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в Сочи.

Министр проигнорировал тот факт, что американцы своими действиями продемонстрировали крайнее неуважение к России, по сути, показали всему миру, кто в доме, под названием планета Земля — хозяин. А ведь есть на памяти знаменитый разворот самолета над Атлантикой тогдашнего главы правительства Евгения Примакова в ответ на начало бомбардировок НАТО Югославией в 1999 году. Этот дипломатический прием был крайне эффективным для демонстации приоритетов России и заслужил уважение во всем мире. Напомним, что Россия и США намеревались тогда подписать ряд важных для Москвы контрактов на 15 млрд долларов, необходимых для спасения уничтоженной дефолтом экономики РФ.

Сейчас Кремль и МИД много говорят о неуважении Западом позиции Москвы по многим вопросам, о нежелании общаться на равных, собственно, это видно и так по многим международным скандалам с вовлечением в них России. Но тогда возникает вопрос, разве резкий отказ от посещения ГА ООН не был бы системным ответом на постоянно демонстрируемое неуважение?

Как сказал "Правде.Ру" публицист Леонид Крутаков, "бомбежки Югославии начались в то время, когда самолет Примакова был в воздухе, и расчет американцев был на то, что разворачиваться он не будет". Тем не менее, ответ был моментальный и достойный, отметил эксперт. И в данном случае, по мнению публициста, повод был достаточный для "моментальной ответки", то есть не надо было предлагать "последующих историй, как то — переезд ООН в Сочи".

"Это, выражаясь блатным языком — шняга, никогда "партнеры" не поедут на конференции ООН в Сочи", — отметил Леонид Крутаков. "Понятно, что надо было разворачиваться и не участвовать в этой конференции. Понятно, что без России никакие решения ООН не носят легитимного характера. Понятно, что это был бы скандал и, конечно, американцев надо было ткнуть в ту кучу дерьма, которую они этим сделали. Надо было отвечать жестко и серьезно на это", — уточнил публицист.

По его мнению, предложения Косачева об "ответных мерах" ничего не значат.

"Ну, не пустят очередных американцев. Ну и что? Это будет выглядеть, как месть со стороны, а, во-вторых, это не будет иметь нужного эффекта. "Это (невыдача виз) был такой расчетливый удар по нашему престижу на виду у всего мира с ожиданием: "Ну и что вы нам сделаете?" И мы ничего не сделали", — продолжил эксперт. "Такие вещи должны решаться оперативно и на уровне личностного принятия решения. Я, кстати, практически уверен на 100 процентов, что такой шаг одобрил бы президент, если бы Лавров не стал принимать участия", — резюмировал Леонид Крутаков.

Отметим, что решение по развороту самолета Евгений Примаков принимал лично, и только потом об этом было доложено Борису Ельцину, который одобрил действия главы МИДа.

Добавим, что Сергей Лавров сыграл решающую роль в признании легитимности режима Петра Порошенко, действовал он, по его словам, опираясь на просьбу Берлина и Парижа, а не русского населения Донбасса. При этом, им совсем не был учтен тот момент, что к концу 2014 года Германия и Франция уже вели себя крайне вызывающе по отношению к России. По сути, Россия стабилизировала режим, который пришел к власти в ходе государственного переворота.

Именно по причине позиции МИДа, всякий раз подставляющего щеку Западу, который не хочет меняться в своем отношении к России, Москва всякий раз лишь усугубляет свое положение — нерукопожатного партнера на Западе. Не пора ли министру Лаврову подумать об отставке? Если, конечно, Кремль не блефует в своем желании принимать суверенные решения.

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