Россия стала второй родиной для многих азербайджанцев

Почему в России так много мигрантов из экономически благополучной Республики Азербайджан? Как им живется в России? Что знают в Азербайджане о нашей стране и в России — об Азербайджане? Что нужно делать, чтобы наши отношения крепли и улучшались?



Азербайджанская диаспора в Москве: успешные люди сильной страны

Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал руководитель пресс-службы Союза азербайджанцев в России, руководитель пресс-службы Всемирного азербайджанского культурного фонда Анар Гасанов.

— Анар, мы, Россия и Азербайджан, до сих пор остаемся очень близки. В то же время в республиках, в том числе вашей, уже выросло поколение, которое не очень хорошо говорит по-русски. Азербайджан — потрясающая страна, Баку — просто великолепный город. Но при этом в России большое число азербайджанских мигрантов. В одной Москве, по официальной статистике, их 700 тысяч, но некоторые считают, что в два раза больше. Почему из такой действительно прекрасной страны уезжают люди?

— На самом деле Азербайджан всегда был в составе Советского Союза донором, наряду с РСФСР и Украиной. Конечно же, сегодня азербайджанцы ностальгируют по СССР, потому что Советский Союз оставил очень много интересного, Советский Союз дал Азербайджану очень много важного, полезного для нашего народа.

По поводу мигрантов — я сам работал долгие годы журналистом азербайджанского телевидения в России. Естественно, до нулевых годов был серьезный поток азербайджанцев в Россию и в разные регионы мира: на Украину, в Турцию. Это было следствием прежде всего нагорнокарабахского конфликта.

Ведь из Армении были изгнаны 300 тысяч азербайджанцев, которые были автохтонным населением этого региона, а после во время этнических чисток часть из них оказалась в разных регионах Азербайджана, в разных уголках Российской Федерации. Также были изгнанные, перемещенные лица из Карабахского региона Азербайджана.

И это было трудное время, в 90-е годы Азербайджан не был, как сегодня, экономическим лидером региона. Тогда страна находилась в довольно плохих условиях. И многие перемещенные лица переехали в Россию. Поэтому на сегодняшний день у нас получилась такая большая цифра.

Азербайджанцы сегодня считаются миллионной диаспорой, их стало очень много в России. Это результат нагорнокарабахского конфликта. Именно поэтому всегда на разных конференциях мы говорим, что нельзя откладывать решение данного конфликта, ведь решение данного конфликта положительно повлияет на очень многие вопросы.

— Сейчас периодически тоже бывают обострения, к сожалению. И похоже, что поток мигрантов, хотя не такой массовый, до сих пор продолжается.

— По последним данным Федеральной миграционной службы, уже такого оттока из Азербайджана не наблюдается. Азербайджан точно не лидирует по количеству своих мигрантов. И помимо того, многие азербайджанцы, которые оказались на территории России после 90-х, уже здесь натурализовались.

Другими словами, они получили российское гражданство. То есть эти 1,5 миллиона — уже далеко не все граждане Азербайджана. Есть точная статистика по переписи населения. Около 700 тысяч азербайджанцев являются гражданами России. Это уже не временные мигранты. Это россияне, все они с российскими паспортами. Ни в какой другой стране нет столько успешных азербайджанцев, как в России. Стоит обратить внимание на список Forbes, там довольно много наших соотечественников, и прежде всего — из России.

Потому что Россия предоставляет возможности представителям всех национальностей проявить себя. Россия создает возможности для всех. Ее национальная политика полностью позволяет азербайджанцам наряду с другими национальностями себя реализовать в России.

К сожалению, должен констатировать, что сегодня наблюдается недостаток информации и для россиян, и для азербайджанцев друг о друге. В Азербайджане о России знают мало, и порою искаженная, ангажированная информация присутствует в азербайджанском сегменте. Мы должны больше внимания уделить обмену информацией.

Поэтому мы, представители диаспоры, азербайджанцы, проживающие в России, хотим, чтобы люди больше узнали друг о друге, чтобы российско-азербайджанские отношения укрепились. Мы являемся важным фактором в этих отношениях, и мы хотим быть не просто фактором, а большим, широким и сильным мостом между Россией и Азербайджаном, говорить о пользе России, о поддержке Россией азербайджанцев, о пользе взаимных экономических, политических, культурных и всех остальных отношений. Это важно не только для наших двух стран, но и для всех наших соседей.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев