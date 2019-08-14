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Китаист: Пекин введет армию в Гонконг при пересечении протестующими "красной линии"

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Пекин подавит протесты в Гонконге с помощью армии, если протестующие будут силовыми методами препятствовать работе аэропорта, считает китаист Леонид Ковачич.

13 августа в Гонконге (Китай) произошли жестокие столкновения, демонстрантам в аэропорту вновь удалось парализовать значительную часть воздушного движения. Толпа напала сначала на силовиков, а затем на человека в штатском, подозревая, что это полицейский под прикрытием.

Официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Сюй Луин, заявила, что избитый был журналистом. Полиции понадобилось четыре часа, чтобы освободить пострадавшего. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что американская разведка сообщила ему, что китайское правительство стягивает войска к границе с Гонконгом. Он призвал все стороны проявлять спокойствие. "Все должны быть спокойными и быть в безопасности", — написал Трамп в твиттере.

Как сказал "Правде.Ру" китаист Леонид Ковачич, "пока конфликт пытаются урегулировать силами вооруженной полиции Гонконга". О введении армии, сил материкового Китая на территорию Гонконга пока что речи не идет. И это, скорее всего, будет крайней мерой, на которую может пойти Пекин, "потому что все помнят события на площади Тяньаньмэнь 30-летней давности, когда протесты были жестко подавлены с помощью армии".

"Тогда Китай попал под международные санкции, поэтому повторение этого сценария в условиях нынешней непростой геополитической обстановки Пекину не выгодно", — отметил эксперт.

Однако, приближается важная для Китая дата — 70-летие основания КНР. Это будет осенью. "Чем ближе этот день, тем сильнее опасность, что эти протесты перерастут в масштабные волнения по всей стране. Соответственно, Пекин будет стараться до этого момента разобраться с ситуацией", — продолжил Леонд Ковачич.

По словам китаиста, "красная линия" — это блокирование аэропорта Гонконга. "Два дня на этой неделе он не работал, сегодня — заработал, но это опасная ситуация, потому что это крупнейший транспортный хаб в Азии и на территории Китая. Поэтому, безусловно, его блокирование наносит Пекину серьезнейший экономический и политический ущерб".

"Вопрос в том, насколько масштабным будет силовое сопротивление. И если другие меры будут исчерпаны, тогда Пекину не останется ничего другого, кроме как задействовать Народно-освободительную армию Китая", — добавил он.

По совам Леонида Ковачича, пекинская пресса подает протесты в Гонконге как "цветную революцию, инициированную Вашингтоном". "СМИ культивируют патриотические настроения в жителях материкового Китая, которые искренне не понимают, против чего протестуют гонконгцы. Десятилетия в китайской культуре воспитывалась идея о том, что экономическое процветание — это залог успешной жизни и стабильности. И, безусловно, китайцы на материковом Китае стали жить гораздо лучше. И они искреннее не понимают, почему в условиях, когда экономика растет, пусть и более медленными темпами, Гонконг недоволен", — резюмировал китаист.

Масштабные протесты в Гонконге не прекращаются с июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции — возможности выдавать жителей Гонконга подозреваемых в преступлениях юрисдикциям, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Поправки так и не были приняты, но протесты продолжаются и становятся все более ожесточенными.

Специальный административный район Гонконг- административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих финансовых центров Азии и мира. В 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией и оставался ее колонией до 1997 года, когда Китайская Народная Республика установила суверенитет над территорией. Согласно совместной китайско-британской декларации и Основному закону Гонконга, территории предоставлена широкая автономия как минимум до 2047 года, то есть в течение 50 лет после передачи суверенитета.

Фото: Твиттер Global Times

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Темы китай гонконг леонид ковачич
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Китаист: Пекин введет армию в Гонконг при пересечении протестующими "красной линии"
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