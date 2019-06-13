Протесты в Гонконге стали причиной масштабного сбоя Telegram - Дуров

Павел Дуров рассказал подробности DDos-атаки, которая привела к сбоям Telegram на территории Северной и Южной Америки. Сбои в работе приложения произошли именно во время многотысячной акции протеста в Гонконге, и это не случайность - утверждает Дуров.



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По словам основателя мессенджера, сторонники протеста координировали свои действия именно в Telegram, поэтому во время митингов наблюдалось множество DDos-атак с китайских ip-адресов.

Причиной многотысячного протеста в Гонконге стал закон о экстрадиции осужденных на материковую часть Китая. В центре Гонконга митингующие пытались возвести баррикады, но полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. Все государственные учреждения в центре города были закрыты утром 13 июня из-за опасности повторных акций протестов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что немецкое правительство хочет заставить мессенджеры сотрудничать с правоохранительными органами. МВД Германии хочет обязать мессенджеры по решению суда выдавать полиции тексты чата в расшифрованном виде. Те же сервисы, что откажутся выполнять требования действующей власти, будут запрещены на территории Германии.

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