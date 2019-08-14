Посол КНР в Москве: Запад вредит Китаю через протесты в Гонконге

"Некие силы Запада" управляют процессом в Гонконге, который можно назвать "цветной революцией".

Об этом сегодня, 14 августа, заявил новый посол Китайской Народной Республики в Москве Чжан Ханьхуэй.

То, что за массовыми протестами стоит Запад — очевидно, уверен посол Китая. Запад, пояснил Чжан Ханьхуэй, пытается подорвать сложившуюся и устоявшуюся в Гонконге и КНР систему "одно государство — два строя".

Таком образом, указывает Чжан Ханьхуэй, Запад пытается создать сложности для развития Поднебесной.

Но Гонконг, отметил посол Китая в Москве, китайский, а не английский или американский.

Напомним, что в данный момент в Гонконге гремят массовые беспорядки, инициированные проамериканскими демонстрантами.

Гонконг является специальной административной единицей Китайской народной республики, бывшей британской колонией.

Ранее МИД Китая уже советовал действующему президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу "не совать свой нос" в дела Гонконга.

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