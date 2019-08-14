Представители китайского МИД еще раз настойчиво потребовали от президента США Дональда Трампа перестать "совать свой нос" в суверенные дела Гонконга. Это заявление было вызвано публикацией в Twitter Трампа, в которой американский лидер утверждал, что китайская армия стягивает войска к Гонконгу.
Ранее представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Сюй Луин классифицировала избиение двух жителей Китая в аэропорту Гонконга "террористическим актом". Ряд китайских политиков также усмотрели "ростки терроризма" в агрессии протестующих.
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Когда капитан Колесников писал: "Шансов, похоже, нет, будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает", - подлодку "Курск" уже похоронили. Разбираемся, кто виноват.
В США этот показатель несколько ниже, сообщает институт Гэллапа. Рекордсменом же является Марокко – там готовы отдать свою жизнь за страну 94% жителей.
Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Пилоту истребителя F-18 не удалось выполнить задуманное — его отогнали российские Су-27.