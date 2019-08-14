Пекин рекомендовал Трампу "не совать свой нос" в дела Гонконга

Представители китайского МИД еще раз настойчиво потребовали от президента США Дональда Трампа перестать "совать свой нос" в суверенные дела Гонконга. Это заявление было вызвано публикацией в Twitter Трампа, в которой американский лидер утверждал, что китайская армия стягивает войска к Гонконгу.

Ранее представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Сюй Луин классифицировала избиение двух жителей Китая в аэропорту Гонконга "террористическим актом". Ряд китайских политиков также усмотрели "ростки терроризма" в агрессии протестующих.