В Китае усмотрели "ростки терроризма" в гонконгских протестах

Представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета Китая Ян Гуан обвинил протестующих в Гонконге в проявлении терроризма. По мнению чиновника, в последнее время участники протестных акций стали применять слишком много опасных предметов против полицейских, что повышает угрозу для жителей города.

Гуан подчеркнул, что лица, которые применяли запрещенные предметы для нападения на сотрудников полиции должны понести наказание согласно законодательству. 11 августа во время последней стычки протестующих с полицейскими с обоих сторон пострадали более 40 человек. Правоохранители были вынуждены применить резиновые пули и слезоточивый газ.