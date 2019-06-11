Джулиан Ассанж: от начала до ареста

Минюст США направил Великобритании запрос об экстрадиции Ассанжа. Судьбу Джулиана Ассанжа не назовешь простой: предательство мировой закулисы, скитания по разным странам, интриги, которые в итоге привели к аресту Ассанжа в Великобритании.



Джулиан Ассанж и Темный Интернет

О судьбе журналиста "Правде.Ру" рассказал публицист и политик Исраэль Шамир, считавшийся чуть ли не учителем Ассанжа и представителем WikiLeaks в России и странах Скандинавии.

— Исраэль, конечно, можно только посочувствовать Джулиану Ассанжу. Его арест — большой удар по делу свободы в самом широком смысле слова. Но почему Джулиан вообще оказался в Англии, где теперь его так бессовестно арестовали? Почему, скажем, Сноуден оказался в России, где его защитили, а Ассанж — в Лондоне? И там как-то бессмысленно, глупо, жутко, подло с ним поступили. Как он там оказался? Он же австралиец.

— Там получилось так, что после того, как Джулиан создал WikiLeaks и стал заниматься тем, чем занимался, на него практически сразу началась охота. И, конечно, ему было очень сложно. Он сначала улетел с Исландию. В Исландии ему было хорошо, встретили и отнеслись к нему благожелательно. Но потом в Исландии возникли свои местные проблемы. Главный сторонник WikiLeaks, который был в Исландии, попытался WikiLeaks забрать.

— В коммерческих целях?

— Да, была личная попытка аннексации WikiLeaks. И Джулиану пришлось довольно быстро оттуда убегать в Швецию. Швеция тоже его звала. И у Швеции было огромное желание увидеть и принять Джулиана. Но в Швеции он провел какое-то очень недолгое время. Хотя очень-очень он там шел на "ура". Всюду собирались люди, партии.

Это было время замечательных праздников, то, что в Швеции называется поеданием раков. Это такое любимое шведское занятие. И тогда были раки, и не только они. К Ассанжу все прекрасно относились, очень тепло везде его принимали и всячески ему содействовали.

Все было весело и замечательно. Но уже шло противодействие его деятельности. На этом подъеме ему устроили серьезные неприятности, когда две женщины сказали в полиции, что он их обидел. И совершенно внезапно он увидел сам о себе в газетах на первой полосе сообщение, что по всей стране идут поиски насильника Джулиана Ассанжа.

В общем, было для него несколько, конечно, тяжелейших дней. Но это длилось недолго — эта буря довольно быстро прошла. Шведские власти разобрались и сказали: ничего не было, свободен. И тогда перед Ассанжем встал вопрос, куда дальше лететь.

А в Англию его тоже позвали хорошие друзья, которые поддерживали WikiLeaks. Вот он и полетел в Англию. И там тоже сначала было очень хорошо. Среди людей, которые его принимали, был один хороший знакомый, у которого замечательный замок в Восточной Англии. Я там бывал. Замечательное место.

Условия, конечно, прекрасные для работы. Как раз там Джулиан получил большой подарок от Мэннинга. В общем, там он получил то, что потом стало темой госдепа называться. И вот тогда он это дело запустил, использовал. И после этого понеслось. В Швеции вдруг снова возбудили уголовное дело против Джулиана. И немедленно Англия наложила ордер на его арест. Но ордер этот не исполняли, хотя вроде бы могли: найти Ассанжа никакого труда не составляло. Поэтому он там спокойно жил еще некоторое время, пока наконец до него не добрались и не заставили ходить отмечаться.

А потом ему уже надели электронный браслет на ногу, но все равно оставили на воле. И так прошел еще год-полтора — в общем, довольно долгое время. Но начиная с этого времени Ассанж уже не мог покинуть Англию. Но вскоре все эти временные послабления закончились.

Всерьез встал вопрос об аресте и передаче Джулиана Ассанжа в США. Именно после этого Ассанж попросил президента Эквадора Рафаэля Корреа предоставить ему убежище в посольстве — в посольстве Эквадора в Великобритании.

Понятно, что тогда никто не думал, что это убежище будет на такой длительный срок. Ассанж много лет прожил в посольстве, но в конце концов власти Эквадора отказали Джулиану. Из посольства Ассанжа вытащили британские полицейские. Оттуда, как мы знаем, ему была уготована дорога в тюрьму. Но будущее этого дела сумрачно. Посмотрим, что будет дальше.

Беседовал Саид Гафуров

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

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