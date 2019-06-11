Минюст США направил Великобритании запрос об экстрадиции Ассанжа

Министерство юстиции Соединенных Штатов направило Великобритании запрос об экстрадиции журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.



Ассанж и WikiLeaks: Британия дала США 65 дней на обоснование выдачи / Новости от 03.05.2019 06:51

Как сообщает издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники, запрос был направлен еще 6 июня, но официально его до сих пор не подтвердили. Согласно договору между США и Великобританией, запросы об экстрадиции нужно отправить в течение 60 дней с момента задержания подозреваемых.

Американская сторона предъявила Ассанжу обвинения по 18 пунктам. Журналиста обвиняют в шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. В США основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюремного заключения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутаты Европарламента провели акцию протеста у тюрьмы "Белмарш" в Лондоне, где находится Джулиан Ассанж. Парламентарии выступают против его экстрадиции в США. Акция протеста была организована двумя депутатами Бундестага, а также депутата Европарламента от Испании.

Экстрадиция Ассанжа в США может стать уникальным прецедентом и создать опасность для всех европейских журналистов. Поскольку любой журналист, публикации которого станут "угрозой" для национальной безопасности США, может быть задержан в Европе и экстрадирован, считают депутаты.

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