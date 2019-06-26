Исраэль Шамир: WikiLeaks погубили изменники

Что такое "мощность публикации"? Почему не все секретные документы, попавшие к WikiLeaks, опубликованы? Что такое "темный" или "глубинный" интернет? В чем состоит слабость полиции против виртуальных скрытных мест? Кто сломал аппарат WikiLeaks?



Джулиан Ассанж и Темный Интернет

На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил публицист и политик Исраэль Шамир.

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Джулиан Ассанж: от начала до ареста

Ассанжа с WikiLeaks сначала использовали, а потом жестоко предали — эксперт

— Исраэль, операционно WikiLeaks — это источник информации. А что представляет из себя WikiLeaks организационно и структурно? Что это вообще такое? Почему некоторые документы опубликованы, некоторые опубликованы с ключом, некоторые, очевидно, где-то там еще лежат, ждут своей очереди, подходящего момента или их вообще не собираются показывать?..

— Люди не совсем понимают саму идею публикации. Что значит опубликовать? Вот, например, недавно была публикация... Удалось доказать: в международной организации по химическому оружию знали, что дело о химической атаке в сирийской Думе липовое, высосано из пальца.

Как они это узнали? Да элементарно. Инспекторы, которые были там, непосредственно на местности, ясно и четко сказали: это не авиабомба, это сюда принесли, физически положили. То есть тут даже вариантов не было никаких. Но эту фразу в свое время, конечно, замяли, добились, чтобы она нигде не фигурировала.

А вот сейчас, когда вся эта фраза была опубликована целиком, это теперь уже никому не интересно, потому что теперь это уже не афишируется, никакого внимания к этому не привлекается, поэтому и сама информация никого не привлекает. Поэтому все это общеизвестно, но практически никто об этом не знает.

Потому что мощность публикатора — это то, что можно максимально раскрутить. Любые вещи можем узнать и сказать. Но если нет огромной мощности публикатора, которая бы довела это дело до сознания каждого человека на планете, тогда с тем же успехом можно и совсем ничего не делать. WikiLeaks с этим делом тоже в свое время столкнулся.

Просто потрясающие мероприятия были у WikiLeaks. Но у них остро стоял вопрос: как дойти до аудитории, как привлечь внимание к этому? Поэтому и возник этот пул: Guardian, New York Times, Le Monde и другие — в общем, самые такие либеральные газеты Запада. Именно они все вместе включились в резонансную раскрутку WikiLeaks.

Это в итоге, конечно, у них, в общем-то, очень хорошо получилось. А сначала (тогда, когда они не раскручивали WikiLeaks) не удавалось довести ни одного сенсационного материала до общественности. Поэтому просто надо понять, что у нашего противника есть возможность публикации, которой у нас, к сожалению, просто нет.

— WikiLeaks — это живые люди, интернет-сайт или какая-то большая организация? Кто за всем этим стоит? Ведь на счет WikiLeaks запретили переводить деньги. Просто нельзя им перевести. Те, кто их хочет поддержать, не могут перевести им деньги, потому что платежная система не переводит. Как они все это делали и работали? И что с ними сейчас, они как-то продолжают деятельность?

— Во-первых, все-таки немножко имя Ассанжа уже было раскручено. И поэтому возможность публикации была. То есть на тот момент мощность такая публикационная была изначально. Репутация была, конечно, что тоже важно. Джулиан ни разу не пытался слить или представить не подлинный, а сфальсифицированный документ, что очень важно.

Затем Джулиан Ассанж — сам очень человек грамотный в интернет-мысли. Он разбирается в этой штучке очень и очень хорошо, даже лучше, практически от и до. Он один из первых, кто сумел сделать такой черный почтовый ящик, такую штуку, куда можно сбросить неугодный кому-то материал и к тебе не придет полиция.

— А так бывает?

— Такое вполне возможно и реально. Это действительно возможно. И это абсолютно возможно. Ничего сверхъестественного в этом нет. В частности и Мэннинг никогда бы не оказался в тюрьме и в такой ужасной ситуации, если бы он не хвастался. Но после того, как ему удалось избежать преследования, он стал этим хвастаться, сам все выложил.

И тут его, конечно, взяли и дали ему 35 лет тюрьмы. В принципе, сама система WikiLeaks была абсолютно надежна. Используя Tor, другие системы глубинного интернета, была возможность действительно послать материалы куда надо и все это сберечь. Такие вещи были абсолютно реальны, и они были надежны.

А потом, к сожалению, появились изменники, которые, соответственно, стали предавать, сообщать об этом в соответствующие органы… Причем некоторые люди, которые сначала старались помогать, потом, в общем-то, и испортили, грубо говоря, всю эту систему WikiLeaks. Был там один немец, который тоже пришел помогать, старался помочь, а потом из-за какой-то дурацкой мелкой не то ревности, не то мстительности, не то желания слабых прожекторов сломал аппарат WikiLeaks.

И он с тех пор так и не заработал долгое время. Я не знаю, как и что с ним потом было. А этот немец попытался создать свой вариант: вы мне, мол, сливайте, и я буду публиковать. Главное, что ему кто-то что-то действительно слил, только никто этого не увидел никогда. Слить-то, конечно, можно, но публикация так и не состоялась.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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