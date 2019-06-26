Мир Политика Экономика Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Остальной мир Соотечественники Азия Бывший СССР Европа Северная Америка
Автор Редакция рубрики "Мир"

Исраэль Шамир: WikiLeaks погубили изменники

Мир print

Что такое "мощность публикации"? Почему не все секретные документы, попавшие к WikiLeaks, опубликованы? Что такое "темный" или "глубинный" интернет? В чем состоит слабость полиции против виртуальных скрытных мест? Кто сломал аппарат WikiLeaks?


Джулиан Ассанж и Темный Интернет

На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил публицист и политик Исраэль Шамир.

Читайте начало интервью:

Джулиан Ассанж: от начала до ареста

Ассанжа с WikiLeaks сначала использовали, а потом жестоко предали — эксперт

— Исраэль, операционно WikiLeaks — это источник информации. А что представляет из себя WikiLeaks организационно и структурно? Что это вообще такое? Почему некоторые документы опубликованы, некоторые опубликованы с ключом, некоторые, очевидно, где-то там еще лежат, ждут своей очереди, подходящего момента или их вообще не собираются показывать?..

— Люди не совсем понимают саму идею публикации. Что значит опубликовать? Вот, например, недавно была публикация... Удалось доказать: в международной организации по химическому оружию знали, что дело о химической атаке в сирийской Думе липовое, высосано из пальца.

Как они это узнали? Да элементарно. Инспекторы, которые были там, непосредственно на местности, ясно и четко сказали: это не авиабомба, это сюда принесли, физически положили. То есть тут даже вариантов не было никаких. Но эту фразу в свое время, конечно, замяли, добились, чтобы она нигде не фигурировала.

А вот сейчас, когда вся эта фраза была опубликована целиком, это теперь уже никому не интересно, потому что теперь это уже не афишируется, никакого внимания к этому не привлекается, поэтому и сама информация никого не привлекает. Поэтому все это общеизвестно, но практически никто об этом не знает.

Потому что мощность публикатора — это то, что можно максимально раскрутить. Любые вещи можем узнать и сказать. Но если нет огромной мощности публикатора, которая бы довела это дело до сознания каждого человека на планете, тогда с тем же успехом можно и совсем ничего не делать. WikiLeaks с этим делом тоже в свое время столкнулся.

Просто потрясающие мероприятия были у WikiLeaks. Но у них остро стоял вопрос: как дойти до аудитории, как привлечь внимание к этому? Поэтому и возник этот пул: Guardian, New York Times, Le Monde и другие — в общем, самые такие либеральные газеты Запада. Именно они все вместе включились в резонансную раскрутку WikiLeaks.

Это в итоге, конечно, у них, в общем-то, очень хорошо получилось. А сначала (тогда, когда они не раскручивали WikiLeaks) не удавалось довести ни одного сенсационного материала до общественности. Поэтому просто надо понять, что у нашего противника есть возможность публикации, которой у нас, к сожалению, просто нет.

— WikiLeaks — это живые люди, интернет-сайт или какая-то большая организация? Кто за всем этим стоит? Ведь на счет WikiLeaks запретили переводить деньги. Просто нельзя им перевести. Те, кто их хочет поддержать, не могут перевести им деньги, потому что платежная система не переводит. Как они все это делали и работали? И что с ними сейчас, они как-то продолжают деятельность?

— Во-первых, все-таки немножко имя Ассанжа уже было раскручено. И поэтому возможность публикации была. То есть на тот момент мощность такая публикационная была изначально. Репутация была, конечно, что тоже важно. Джулиан ни разу не пытался слить или представить не подлинный, а сфальсифицированный документ, что очень важно.

Затем Джулиан Ассанж — сам очень человек грамотный в интернет-мысли. Он разбирается в этой штучке очень и очень хорошо, даже лучше, практически от и до. Он один из первых, кто сумел сделать такой черный почтовый ящик, такую штуку, куда можно сбросить неугодный кому-то материал и к тебе не придет полиция.

— А так бывает?

— Такое вполне возможно и реально. Это действительно возможно. И это абсолютно возможно. Ничего сверхъестественного в этом нет. В частности и Мэннинг никогда бы не оказался в тюрьме и в такой ужасной ситуации, если бы он не хвастался. Но после того, как ему удалось избежать преследования, он стал этим хвастаться, сам все выложил.

И тут его, конечно, взяли и дали ему 35 лет тюрьмы. В принципе, сама система WikiLeaks была абсолютно надежна. Используя Tor, другие системы глубинного интернета, была возможность действительно послать материалы куда надо и все это сберечь. Такие вещи были абсолютно реальны, и они были надежны.

А потом, к сожалению, появились изменники, которые, соответственно, стали предавать, сообщать об этом в соответствующие органы… Причем некоторые люди, которые сначала старались помогать, потом, в общем-то, и испортили, грубо говоря, всю эту систему WikiLeaks. Был там один немец, который тоже пришел помогать, старался помочь, а потом из-за какой-то дурацкой мелкой не то ревности, не то мстительности, не то желания слабых прожекторов сломал аппарат WikiLeaks.

И он с тех пор так и не заработал долгое время. Я не знаю, как и что с ним потом было. А этот немец попытался создать свой вариант: вы мне, мол, сливайте, и я буду публиковать. Главное, что ему кто-то что-то действительно слил, только никто этого не увидел никогда. Слить-то, конечно, можно, но публикация так и не состоялась.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Читайте также:

Эквадор не выдал, а выгодно продал Ассанжа

США работают над тем, чтобы Россия выдала Сноудена

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы wikileaks точка зрения исраэль шамир джулиан ассанж экспертное мнение
Обсудить
Актуальная аналитика
Мир. Новости мира
Исраэль Шамир: WikiLeaks погубили изменники
Новости спорта
Что такое креатин?
Психотерапия
Как спасти себя от выгорания?
Новости Все >
Лидер петербургского отделения ЛДПР не прошел муниципальный фильтр
Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в парламент КЧР
ВЦИОМ: почти половина россиян не могут определить фейковые новости
Милонов попросил ЦИК проверить избиркомы в Петербурге
Владимирский губернатор объяснил призыв чиновницы рожать, а не учиться
Футбольный "Арарат" вернулся в Россию и заявился в ПФЛ
Более 130 кандидатов выдвинулись на выборы глав регионов
Буффон согласился быть резервным вратарем "Ювентуса"
Кандидат в депутаты от партии Зеленского допустил в резюме 20 ошибок
Зюганов назвал свои отношения с Путиным нормальными и рабочими
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Столкновение истребителей над Германией попало на видео

Во время учений в Германии столкнулись два истребителя. Оба пилота успели катапультироваться, однако выжить удалось только одному.

Столкновение истребителей над Германией попало на видео
Нашествие крыс вынудило Елизавету II покинуть Букингемский дворец
Новости Европы
Нашествие крыс вынудило Елизавету II покинуть Букингемский дворец
Экономика
Bank of America: Трамп может девальвировать доллар
Власть
Отставка Евкурова: официальные и негласные причины и последствия
Мир. Новости мира
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?

Если кто-то думает, что ПАСЕ обсуждает вопрос о возвращении России из-за того, что там пересмотрели свои взгляды на нее, то он жестко ошибается.

ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии
Новости Грузии
Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии
Новости Екатеринбурга
В уральский поселок из-за угрозы беспорядков на межнациональной почве отправлен ОМОН
Власть
Россия снова перед выбором: революция или эволюция
Власть
Жириновский призвал власти освободить россиян от коммунальных платежей хотя бы до конца года

Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.

Жириновский призвал власти освободить россиян от коммунальных платежей хотя бы до конца года
Из-за пенсионной реформы у "ЕР" никаких перспектив нет - депутат Нилов
Партии
Из-за пенсионной реформы у "ЕР" никаких перспектив нет - депутат Нилов
Общество
Бюджетные места в вузах будут сокращены - доклад правительства
Происшествия
В Нью-Йорке убили служившую в ВВС США уроженку России и двух ее детей
Любовь Степушова Гибель Грузии: уроки для современной России Любовь Степушова Игорь Буккер Мир окажется в руках шестипалых? Игорь Буккер Брунгильда Рабиновитц "Перикола": актуальная политика в оперетте XVIII века Брунгильда Рабиновитц
Комментарии
Роскомнадзор начал сбор данных у провайдеров для закона о суверенном Рунете
ВЦИОМ: почти половина россиян не могут определить фейковые новости
Еврейско-арабская проблема создается евреями США
Сотрудник РАН: данные о числе бедных в России потеряны
Стратегия США - сбивать наши ответные дорогие ракеты дешевыми
Украина празднует поражение нацистской идеологии в Киеве
Возвращение России в ПАСЕ ничего не изменит. Тогда зачем?
Россия снова перед выбором: революция или эволюция
Глава минпромторга объяснил свои расходы на командировки
Гибель Грузии: уроки для современной России
Возвращение России в ПАСЕ ничего не изменит. Тогда зачем?
Опрос: 36% россиян считают, что СССР не был готов к войне
Путин подарил Зюганову на день рождения материалы съезда КПСС
Украина празднует поражение нацистской идеологии в Киеве
Российский гидролог: Крымский мост вредит экологии
Российский гидролог: Крымский мост вредит экологии
В ФСБ заявили о предотвращении теракта в Саратове
Гибель Грузии: уроки для современной России
Тайное назначение муниципальных выборов выявили в пяти округах Петербурга
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ